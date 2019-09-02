Цена Brent упала до $59 за баррель

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу. Китайский рынок акций уверенно растет в понедельник, рынок Гонконга падает. Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу, но показали максимальный с июня недельный подъем.

Тем не менее, индексы завершили август снижением: по итогам месяца Dow Jones упал на 1,7%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq - на 2,6%. Месячное падение фондового рынка США было отмечено впервые с мая и лишь второй раз с начала 2019 года, пишет MarketWatch.

За неделю Dow Jones вырос на 3%, S&P 500 - на 2,8%, Nasdaq - на 2,7%. Поддержку американскому фондовому рынку на прошлой неделе оказали сигналы снижения напряженности в отношениях США и Китая. Росту оптимизма способствовало заявление официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Также он сообщил, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

Значительная часть августа прошла на фоне эскалации торговой войны Вашингтона и Пекина, стороны объявили о введении новых пошлин, что вызвало резко негативную реакцию финансовых рынков.

1 сентября вступили в силу новые пошлины на китайские товары в США и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Фондовые рынки видят большую разницу между "напряженностью" и "эскалацией" торгового конфликта, - отмечает глава Renaissance Macro Research Джефф де Грааф. - Напряженность в торговой сфере вполне нормальна для нас, она позволяет продолжать рост, тогда как "эскалация" приводит к переоценке рисков".

Опасения, связанные с нарастанием напряженности в отношениях двух стран, также усилили ожидания спада в мировой экономике, подтверждение которым инвесторы видят в инверсии кривой доходности американских гособлигаций.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что рост потребительских расходов в США в июле существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, а доходов - замедлился.

Темпы увеличения расходов американцев в июле ускорились до 0,6% с 0,3%, что совпало с ожиданиями рынка. Доходы населения США в июле выросли на 0,1% после скачка на 0,5% в июне, что оказалось хуже ожиданий рынка (+0,3%).

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy) в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении, что соответствовало ожиданиям рынка. В июне темпы их подъема были аналогичными. Федеральная резервная система таргетирует общий индекс PCE для всех товаров и услуг, но при оценке рисков инфляции обращает внимание именно на PCE Core.

Акции Tesla в пятницу подорожали на 1,8% на информации о том, что власти Китая освободят автомобили компании от 10%-ного налога на продажи. Ранее от налога освобождались только машины, выпускаемые на территории Китая. Пекин пошел на такую меру после визита в страну главы Tesla Илона Маска. Компания инвестирует в строительство завода по выпуску автомобилей в Шанхае около $7 млрд.

Котировки бумаг владельца сети магазинов косметики Ulta Beauty Inc. рухнули почти на 30% после того, как компания ухудшила прогноз годовой прибыли.

Стоимость акций дисконтного ритейлера Big Lots подскочила на 3,4% благодаря сильной квартальной отчетности компании.

Капитализация Campbell Soup выросла на 3,9%., Американский производитель продуктов питания увеличил скорректированную прибыль в расчете на акцию на 14% в четвертом финансовом квартале, сильнее прогнозов рынка.

Бумаги Dell Technologies Inc. подорожали на 10,2%. Квартальная прибыль компании превзошла прогнозы рынка благодаря высоким продажам портативных и настольных компьютеров.

Рыночная стоимость производителя микрочипов Marvell Technology Group снижается на 0,7%. Прибыль компании за второй квартал превзошла ожидания аналитиков, однако ее прогноз на текущий квартал оказался слабым.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 2 сентября увеличился на 41,03 пункта (0,16%) и составил 26403,28 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,88 пункта (0,06%) - до 2926,46 пункта.

Nasdaq Composite потерял 10,51 пункта (0,13%) и составил 7962,88 пункта.

Китайский рынок акций уверенно растет в понедельник, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР.

Тем временем, рынок Гонконга падает на фоне набирающих силу массовых протестов.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 1,3%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, японский Nikkei 225 потерял 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI поднялся менее чем на 0,1%.

1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Некоторые люди думали, что возможно, США и Китай в последнюю минуту откажутся от введения новых пошлин, однако пошлины вступили в силу, и тем, кто открывал "длинные" позиции, теперь, вероятно, придется их сворачивать", - отмечает аналитик Tokai Tokyo Research Institute Шодзи Хиракава.

"Однако это не приведет к резкой распродаже акций, поскольку другие трейдеры закладывали введение пошлин в рынок", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики.

Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

Статданные, обнародованные в минувшие выходные, указали на продолжающееся четвертый месяц подряд снижение деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе опустился до 49,5 пункта с июльских 49,7 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Между тем, промышленный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе поднялся до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле, превысив отметку в 50 пунктов впервые за три месяца.

В Гонконге, где продолжаются массовые протесты, дешевеют акции девелоперов и транспортных компаний.

В выходные движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт Гонконге было приостановлено в связи с тем, что сотни протестующих собрались в аэропорту. Субботние демонстрации переросли в ожесточенные столкновения активистов с полицией.

"Протесты стали более ожесточенными, и все больше беспокойства в отношении того, чем все это может закончиться, - отмечает директор Bocom International Co. Филип Тсе. - В Китае теперь считают, что Гонконг не слишком приятное место для туризма или работы, и, если негативный настрой сохранится на долгое время, последствия для экономики Гонконга будут серьезными".

Котировки акций девелоперов Sino Land Co. и Hysan Development снизились в ходе торгов на 4,3% и 3,3%, транспортной компании MTR Corp. - на 3,4%.

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет $59 за баррель, что на $0,25 (0,42%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $59,25 за баррель, опустившись на $1,24 (2,05%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $55,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,61 (2,84%), до $55,1 за баррель.

В августе нефть Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр.

Поскольку Россия отступает от соглашения, "вполне вероятно, что трейдеры больше не будут полностью доверять сделке ОПЕК+", отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"В то же время, стоит отметить, что месяцем ранее сокращение добычи Россией было более существенным, чем требовало соглашение", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

Отсутствие продвижения переговоров США и Китая также оказывает давление на нефтяной рынок. 1 сентября вступили в силу новые пошлины на китайские товары в США и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Еще остававшиеся надежды на возможность быстрого заключения соглашения Вашингтоном и Пекином на данный момент полностью испарились, - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Group в Сингапуре. - Вот это отсутствие света в конце тоннеля сдерживает нефтяной рынок".

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в США: в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан".

Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.