Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США-КНР

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также на фоне выросшей нефти благодаря статистике о резком сокращении запасов сырья в США. Также поддержку индексам оказали неплохие корпоративные отчеты ряда крупнейших компаний ("ЛУКОЙЛ", "Газпром") и сокращение объемов вывода капитала нерезидентами из российских активов.

Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 22 по 28 августа составил $110 млн против $450 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали нулевые чистые потоки против $330 млн оттока неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 26 по 30 августа индекс МосБиржи вырос на 3% и составил 2740,04 пункта, индекс РТС прибавил 2% и достиг 1293,32 пункта на фоне роста доллара до 66,74 руб./$1 (+0,76 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips, все попытки подрасти вслед за мировыми площадками после заявлений президента США Дональда Трампа о желании КНР заключить торговую сделку были нивелированы слабостью нефти. Трамп заявил на саммите G7 в Биаррице, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. По словам Трампа, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров. Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ высказался в пользу решения проблем в китайско-американской торговле путем мирных и спокойных переговоров.

Индекс МосБиржи остался чуть ниже 2660 пунктов, нефть Brent просела к $58,3 за баррель, хотя днем на заявлениях Трампа превышала $59,5 за баррель. Продолжилось ралли бумаг "Мечела" (+4,9%) после известий о появлении претендента на покупку доли в Эльгинском угольном проекте компании.

Во вторник рынок акций сохранил консолидационные настроения на фоне разнополярных внешних сигналов, слабости нефти и рубля, что поддержало рублевый индекс МосБиржи и оказало давление на индекс РТС; внешние фондовые площадки пытались расти на ожиданиях дальнейших торговых переговоров США и Китая. Подъем рынка в США сдержала неплохая статистика по потребительскому доверию (индекс доверия снизился до 135,1 пункта, ожидалось падение до 129 пунктов), что сокращает вероятность смягчения монетарной политики Федрезерва.

Нефть Brent в течение российской сессии консолидировалась чуть выше $58 за баррель, однако поздно вечером подскочила к $59,6 за баррель после выхода данных Американского института нефти (API) о падении запасов нефти в США за неделю на 11,1 млн баррелей.

В среду рынок акций РФ вырос за счет подорожавших после финотчета бумаг "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), растущей нефти и ослабления рубля; индекс МосБиржи поднялся в район 2680 пунктов, отыграв все потери начала недели; лидерами отката выступили акции "Распадской" (-5,3%) после выхода слабого отчета по МСФО.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла на 20% - до 330,5 млрд руб., при прогнозах роста до 294 млрд рублей. "Распадская" за полугодие сократила чистую прибыль на 6,2% (до $211 млн). Просели акции "Татнефти" (-0,3%) на фоне слабого отчета за II квартал: чистая прибыль сократилась на 14,3% - до 54,1 млрд руб. (ожидалось 58,8 млрд рублей).

В США индексы просели на фоне сигналов замедления роста экономики США, поскольку облигации вновь показали инверсию кривой доходности (доходность краткосрочных долговых обязательств оказалась выше доходности "длинных" бумаг). Нефть Brent превышала $60 за баррель, поскольку официальная статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти за неделю на 10 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ поднялся к уровню начала августа по индексу МосБиржи (индикатор превысил 2714 пунктов) на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря некоторому ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая; локомотивом подъема индексов выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (+3,1%) и "Газпрома" (+2,1%), отыгрывающие неплохие финотчеты и заявления главы газового концерна Алексея Миллера о дивидендной политике. В частности, Миллер подтвердил планы перехода "Газпрома" на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. Нефть Brent закрепилась выше $60 за баррель. Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда (+200 тыс. б/с, до 12,5 млн б/с - максимума с начала отслеживания этих данных Минэнерго в 1983 году).

Поддержку акциям "Россетей" (+1,8%) оказал отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 15% и составила 67,94 млрд рублей. Компания также сообщила, что принятие закона о долгосрочных тарифах позволит ей направлять часть средств на допдивиденды.

В пятницу рынок акций РФ продолжил восхождение вместе с фондовой Европой и фьючерсами в США, отыгрывая ослабление опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, индекс МосБиржи поднялся в район 2740 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Норникеля" (+3,4%) на фоне ралли никеля (+9%).

Поводом для оптимизма также могли послужить новости EPFR о сокращении оттока с рынка акций западного капитала. Гао Фэн сообщил, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь. Нефть Brent вечером откатилась ниже $59 за баррель из-за фиксации прибыли игроками перед длинными выходными в США (День труда 2 сентября), поддержку котировкам оказывали новости об урагане "Дориан" 4-ой категории, который приблизился к восточному побережью штата Флорида.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "ОГК-2" (+12%), Polymetal (+11%), ПАО "Группа ЛСР" (+11%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "ОР" (-10%), ПАО "Русская аквакультура" (-7%), "префы" "Мечела" (-5%).

Динамику рынка акций в начале сентября будут определять новости с торгового фронта в свете введения США новых пошли против товаров из Китая, а также статистика, которая может оказать влияние на сентябрьское решение Федрезерва по ставкам. Коридор колебаний индекса МосБиржи в первую неделю осени составить 2700-2770 пунктов, для индекса РТС - 1270-1320 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".