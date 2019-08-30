Рубль к вечеру ушел в минус по отношению к доллару на фоне падающей нефти, но остался в плюсе к евро

Москва. 30 августа. Доллар США слегка дорожает на "Московской бирже" в пятницу вечером, а евро немного снижается; рубль стабилен к бивалютной корзине благодаря повышению спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets (EM), но падающая нефть не дает сформироваться устойчивой тенденции к росту.

Курс доллара США составил 66,78 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,37 руб./EUR1, подешевев на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 0,35 копейки - до 69,745 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро, наблюдавшееся в первой половине торгов 30 августа, было связано, прежде всего, с улучшением ситуации на мировых рыках капитала, произошедшим на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас, - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он. Данные заявления вызвали рост спроса на активы и валюты практически всех развивающихся стран.

Вместе с тем усилившееся вечером в пятницу падение нефти оказало определенное давление на курс рубля, который в итоге ушел в небольшой минус по отношению к доллару. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,26% - до $60,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени снизилась на 3,09%, до $54,96 за баррель.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр. Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с, и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

"Колебания российского рубля в паре с долларом большую часть сегодняшнего дня проходили в рамках бокового диапазона. При этом в ходе торгов было несколько попыток к укреплению нацвалюты, но в итоге все возвращалось приблизительно к уровням закрытия предыдущего дня. Определенную поддержку рублю в первой половине дня продолжали оказывать новости о том, что Китай не будет немедленно вводить ответные пошлины на американские товары, чтобы не раскручивать спираль "торговой войны" с США. Но, с другой стороны, сформироваться устойчивой тенденции к росту рубля мешали снижающиеся цены на нефть. В паре же с евро рублю удалось немного окрепнуть, но здесь свою роль в основном сыграл фактор снижения европейской валюты на мировом рынке Forex. В последнее время рубль оторвался от котировок ОФЗ, которые на этой неделе продолжали расти, в то время как нацвалюта чувствовала себя относительно слабо. Но не исключено, что в случае снижения напряженности в торговом противостоянии США-Китай рубль сможет начать более активное восстановление в основных валютных парах вслед за ОФЗ", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "пятницу рубль начал достаточно уверенно и к концу первого получаса торгов укрепился до 66,4 руб./$1. В дальнейшем рублю удалось еще раз обновить максимум - отечественная валюта была близка к прохождению уровня 66,3 руб./$1, однако в целом торги проходили достаточно волатильно в широком диапазоне 66,35-66,80 руб./$1. Ближе к вечеру рубль стал терять преимущество и ушел в минус по отношению к доллару. При этом другие валюты развивающихся стран чувствовали себя гораздо увереннее и в основном торговались в положительной зоне, в частности, укрепление бразильского реала и южноафриканского рэнда составляло порядка 0,6-0,7%. Основное давление на отечественную валюту оказывали котировки нефти, терявшие в моменте более 2,5% по марке Brent".

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "оперативная обстановка на рынке достаточно сложная. В классической ситуации падение доходностей по наиболее ликвидным инструментам стимулирует поиск капиталом более выгодных объектов для инвестирования. Однако в текущий момент деньги направляются в растущие облигации США и даже Германии на ожиданиях рецессии как в американской зоне ответственности, так и европейской. Естественно, что подобное поведение денег связано с тем, что инвесторы ожидают снижения ставок ЕЦБ и ФРС. В крупнейшем облигационном фонде PIMCO даже допустили, что американские казначейские обязательства могут в итоге показать отрицательную доходность. Соответственно, наиболее ликвидный рынок фактически вымывает средства с других рынков. Рубль в этой ситуации страдает так же, как и другие рискованные активы, хотя его ослабление выглядит очень плавным. По своим качествам рубль остается среди немногих валют, которые поддерживаются профицитным бюджетом и положительным сальдо платежного баланса. Более того, с позиции финансовых рисков рубль обладает таким параметром, как превосходство международных резервов над внешними обязательствами. Это существенно отличает текущую ситуацию от положения дел в 2008-2009 и 2014-2015 годах".

"Санкционный фактор полностью учтен в курсе, и даже этот курс допускает какое-то незначительное ухудшение ситуации. Соответственно, негативом и фактором давления на рубль остается глобальное движение капитала. Впрочем, давление это не столь значительное, поскольку у отечественных банков достаточно валюты, а "горячих денег" на облигационном рынке немного. Те, кто пришел на него, больше склонны к долгосрочным операциям, чем к краткосрочным эмоциональным посылам. Поэтому можно допустить дальнейшее плавное ослабление рубля до уровней 67-68 руб./$1 при сохранении параметров торговой войны США и Китая. В то же время любое улучшение по данному направлению остановит "бегство" денег и вернет инвесторов в рубль, что предполагает его укрепление до 65,0-65,5 руб./$1. При реальном подтверждении переговоров США и КНР, что будет ослаблять риски глобального спада, российский долговой рынок будет одним из лучших за счет сохраняющейся реальной положительной доходности. Кроме того, у ЦБ РФ остаются возможности для снижения ставки в сентябре или октябре, а это будет притягивать внимание спекулянтов и инвесторов, которые захотят сыграть на ожиданиях падения доходностей по российским долговым бумагам", - считает Кочетков.

"Ключевым фактором риска для рубля на ближайшие дни выступает возможное введение дополнительных 15%-ных пошлин со стороны США на китайские товары, намеченное на 1 сентября. Вероятность такого исхода остается высокой. При его реализации рубль вновь будет тестировать отметку 67 руб./$1. В паре с евро российская валюта демонстрирует более уверенную динамику, оставаясь вблизи уровней начала недели, в то время как в паре с долларом рубль теряет более 1% с начала недели", - отмечают аналитики Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 31 августа - 2 сентября на 25,74 копейки, до 66,4897 руб./$1, и опустил курс евро на 57,11 копейки, до 73,3847 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 26,98 копейки по отношению к четвергу и составил 66,439 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 16,13 копейки - до 66,5182 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 796,662 млн, из которых $635,004 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 161,658 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 58,02 копейки по отношению к четвергу, до 73,3092 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 44,42 копейки - до 73,3648 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR578,03 млн, из которых EUR224,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR353,505 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка снизились, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась по отношению к четвергу на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на 1 б.п., до 7,40% годовых. При этом процентные ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, 7,58% и 7,60% годовых соответственно.