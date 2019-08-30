Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи на бумагах Норникеля и Сургутнефтегаза

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов на фоне ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, локомотивом подъема выступили обновившие максимум бумаги "Норникеля" благодаря раллирующим ценам на никель в Лондоне, а также закрывшие дивидендный "гэп" июля бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2740,04 пункта (+1%), индекс РТС - 1293,32 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар подорожал до 66,74 рубля (+0,15 рубля), днем курс опускался к 66,3 руб./$1.

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 2-3%, доллар прибавил 0,76 рубля.

Поводом для общего оптимизма на рынке акций РФ в пятницу также могли послужить новости о сокращении оттока западного капитала с рынка акций. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 22 по 28 августа составил $110 млн против $450 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали нулевые чистые потоки против $330 млн оттока неделей ранее (данные EPFR Global).

Подорожали акции "Норникеля" (+3,4%, до 16,088 тыс. рублей), "Сургутнефтегаза" (+3,4%, до 27,45 рубля - максимум на закрытие торгов с начала февраля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%).

Цена 3-месячных фьючерсов на никель на LME в пятницу подскочила до $17890 за тонну (+9%), максимум сделок составил $18135 - пик с лета 2014 года.

Предыдущий знаковый рубеж 15 тыс. рублей за штуку акции "Норникеля" протестировали 8 августа - также на фоне ралли никеля из-за усиления опасений, что Индонезия может ввести запрет на экспорт никелевой руды в более ранние сроки (сейчас срок назначен на январь 2022 года).

Просели в пятницу бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5% и -0,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%).

Индексы в США накануне выросли на 1,3-1,5% на заявлениях официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. Это несколько снизило напряженность вокруг торгового конфликта с США.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), выросла Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,9%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Гао Фэн сообщил также, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

Нефть вечером в пятницу ускорила коррекцию вниз из-за фиксации прибыли игроками перед длинными выходными в США (День труда 2 сентября). Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $58,97 за баррель (-2,5% и +1% накануне), октябрьская цена WTI - $55,08 за баррель (-2,9% и +1,7% в четверг).

В центре внимания инвесторов остается приближающийся к восточному побережью штата Флорида набирающий силу ураган "Дориан". Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают следить за ситуацией.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, волна восстановления российского рынка акций в пятницу прошла на противоречивом внешнем фоне. Продажам в акциях способствовало ухудшение ситуации на рынке нефти, но "быков" поддержала динамика западных фондовых площадок. Индекс МосБиржи смог преодолеть ближайшее сопротивление 2730 пунктов. Закрепление на достигнутых уровнях и возможный подъем выше 2750 пунктов будет говорить об отмене коррекционного сценария, целью которого выступал диапазон 2550-2590 пунктов. Начало следующей недели пройдет на фоне низкой активности игроков в связи с выходным днем в США в понедельник.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, настроения на внешних рынках в пятницу были слабо позитивными, что позволило отечественным индексам торговаться в "плюсе". Повышенный спрос на бумаги "Норникеля" вызван ростом цен на никель до максимальных значений с 2014 года, за счет акций ГМК ощутимо возрос общий оборот торгов. Впрочем, рост бумаг металлургов был более синхронным, что можно объяснить признаками возможного возобновления переговоров между США и КНР по торговым вопросам.

Нефть вечером в пятницу начала корректироваться вниз перед длинными выходными в США, а на следующей неделе ситуация может существенно поменяться. В начале сентября могут состояться первые контакты США и Китая по торговым вопросам. Кроме того, ураган Дориан, который пока не определился с траекторией движения, может на выходных обрушиться на Флориду, а затем оказаться в Мексиканском заливе, что приведет к закрытию нефтедобывающих платформ, а также к приостановке нефтеперерабатывающих заводов на побережье, отмечает аналитик.

Эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) полагают, что позитив на рынках вызван комментариями о том, что Китай пока не будет принимать ответных мер из-за введения новых пошлин со стороны США. В понедельник в США праздник (День труда), поэтому инвесторы осторожны в покупке рисковых активов в преддверии длинных выходных.

ЦБ РФ сохраняет прогноз по инфляции - снижение до целевых 4% в начале следующего года. Снижение инфляционных ожиданий является дополнительным фактором в пользу сокращения ключевой ставки на заседании Банка Росси 6 сентября.

В целом пока нет факторов для существенного укрепления или ослабления рубля, в среднесрочной перспективе доллар будет двигаться в коридоре 65,5-67 руб./$1. Сентябрь с точки зрения сезонности платежного баланса обычно более позитивный месяц для российской валюты, чем август, но основополагающими для рубля будут развитие торгового конфликта и изменение ожиданий инвесторов относительно денежно-кредитной политики ФРС США.

Портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что инвесторов приободрило заявление официального представителя Минторга Китая о необходимости обсуждения отмены запланированного повышения импортных пошлин, чтобы не допустить эскалации торговых войн. Учитывая, что ранее, после комментариев Китая о намерении отложить ответные меры на очередное повышение пошлин США, Трамп объявил о встрече торговых представителей стран через неделю (5 сентября), открытость Вашингтона к продолжению диалога не вызывает сомнений. Вероятно, мягкая риторика Пекина поможет избежать повышения пошлин с 1 сентября и продолжить переговоры.

Помимо ожидаемого потепления торговых отношений Китая с США, повышению аппетита к риску глобальных инвесторов могла способствовать вышедшая накануне статистика по американскому рынку недвижимости (продажи недвижимости сократились в июле на 2,5% после роста на 2,8% в июне), а также пересмотр с ухудшением оценки роста ВВП США за 2-й квартал (с 2,1% до 2%). Для инвесторов ослабление макроданных означает повышение шансов на снижение ставки ФРС, ожидание которого является главным фактором поддержки для финансовых рынков в последние месяцы, отмечает Кирсанова.

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, российский рынок акций провожает лето в относительно неплохой форме, индексу МосБиржи удалось отыграть снижение первой половины августа. С возвращением инвесторов из отпусков можно ожидать притока на российский рынок свежих денег. Сентябрь в целом может стать умеренно позитивным для фондовых активов. Фундаментально покупке акций будут способствовать монетарные стимулы: как ожидается, ФРС США 18 сентября понизит базовую ставку на 25 базисных пунктов, также ожидается сокращение ставки в России.

Нефть кроме возможных подвижек в торговых переговорах Пекина и Вашингтона в ближайшие недели может поддержать погодный фактор - в Мексиканском заливе и на южном побережье, где расположена значительная часть нефтяной инфраструктуры США, ожидаются сильные ураганы.

При этом в глобальном масштабе темой номер один продолжит оставаться переговорный процесс по торговой сделке США и КНР, который должен возобновиться в первых числах сентября. Решение Китая не объявлять симметричный ответ США и вернуться к переговорам может знаменовать собой определенный прогресс, что способно периодически повышать аппетиты к покупке "риска", считает Дейнека.

Впрочем, заключение полноценной торговой сделки в ближайшее время маловероятно, учитывая массу сохраняющихся серьезных противоречий и эскалацию кризиса в Гонконге, который имеет шансы стать "черным лебедем" начала осени, в том случае, если Пекин решится на силовые действия в городе. Вторым потенциальным "черным лебедем" сентября может стать Аргентина, где финансовый рынок находится в нокдауне после неожиданных итогов предварительного голосования за кандидатов на президентскую должность. Страна демонстрирует признаки дефолта - правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам, после чего 30 августа агентство S&P снизило кредитный рейтинг страны до уровня "выборочного дефолта" ("SD").

Третий риск предстоящей осени - это тема Brexit "без сделки". Будущее Великобритании должно решиться в октябре, а в сентябре эта тема будет возмущать информационное поле и тревожить умы инвесторов.

Перечисленные факторы могут сдерживать рост биржевых индексов в сентябре. Вместе с тем, сочетание угроз различного характера сохранит повышенный интерес к защитным активам, в том числе к золоту, котировки которого могут дотянуться до уровней $1560-1580, считает Дейнека.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+4,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,4%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,6%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,743 млрд рублей (из них 13,025 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,059 млрд рублей - на "Норникель").