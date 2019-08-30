Цены евробондов РФ по итогам недели подросли на ожиданиях снижения ставок мировыми ЦБ

Москва. 30 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно подросли на фоне ожиданий инвесторами снижения процентных ставок мировыми центробанками. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка прибавили в цене за пять дней, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту сформировалась практически в самом начале недели, хотя в понедельник активность торгов была невысокой из-за выходного дня в Великобритании, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом сдерживающее влияние на динамику российских евробондов оказывала слабость рубля, который снижался к доллару и евро после прохождения пика налоговых платежей августа.

В середине недели рост отечественных евробондов усилился благодаря позитивной динамике US Treasuries и общему улучшению ситуации на мировых рынках. При этом котировки самого "длинного" выпуска евробондов России с погашением в 2047 году впервые в истории превысили отметку 119% от номинала, а их доходность опустилась до 4,09% годовых. Процентные ставки американских казначейских обязательств обновили минимумы на фоне повышенного спроса инвесторов на "защитные активы" и в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США.

Усилившаяся инверсия кривой доходности US Treasuries повысила ожидания рецессии в США. По данным на закрытие рынка в среду, доходность десятилетних американских гособлигаций составила 1,454% годовых, двухлетних - 1,496% годовых. При этом процентные ставки 30-летних государственных облигаций США опускались в ходе торгов ниже отметки 1,92% годовых, то есть ниже доходности трехмесячных бумаг. Инвесторы также пристально следили за ситуацией в Великобритании: опасения выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit) выросли после объявленной приостановки деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Позитивная динамика российских бумаг в первой половине дня 29 августа сохранилась и была следствием продолжающегося повышения котировок и соответствующего снижения доходностей US Treasuries. Вместе с тем во второй половине дня на рынке базовых активов наметилась легкая коррекция, что привело к небольшому снижению котировок спроса и отечественных евробондов. Но, с другой стороны, активных продаж на рынке не было, поэтому какого-либо заметного ценового снижения еврооблигаций России не произошло.

В последний день недели активность покупателей в секторе отечественных евробондов вновь возросла, что привело к обновлению ценовых максимумов большинством бумаг. При этом рынок базовых активов пребывал в легком ценовом минусе за счет снижения спроса глобальных инвесторов на "защитные активы".

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,2% и составила 113,09% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 13 базисных пункта и 30 августа составил 134 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 1,35% (их доходность снизилась на 9,5 пункта - до 4,04% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,26% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 пунктов - до 233 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,24% (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 4,09% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,7%, до 106,66% от номинала (его доходность снизилась на 10 пунктов и составила 3,28% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,65%, до 109,45% от номинала (их доходность снизилась на 11,5 базисных пункта и составила 3,18% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,76% (их спред к US Treasuries сузился на 23 пункта и составил 97 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, нестабильность ситуации на мировых рынках будет следствием сохраняющейся неопределенности в торговых спорах между США и Китаем, что ведет к росту опасений инвесторов относительно резкого замедления темпов экономического роста, что, в свою очередь, негативно скажется на мировом спросе на нефть.