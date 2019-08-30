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30 августа 2019 года 17:51
ITI Capital рекомендует "держать" акции Газпрома
ITI Capital рекомендует "держать" акции Газпрома: целевой уровень: 232,4 руб.; ожидаемая доходность: 2,4% до конца ноября, отмечается в комментарии аналитиков ITI Capital. В четверг, 30 августа, Газпром опубликовал по большей части соответствующие прогнозам рынка финансовые результаты по МСФО за 2К19 и 1П19. Аналитики ITI Capital считают, что ближайшие перспективы Газпрома являются сдержанными. "Наша рекомендация по бумаге: держать. Целевая цена: 238 руб./акция (+2,4% к текущим 232,4 руб./акция) до конца ноября, когда будет опубликована отчетность по МСФО за 3К19 и объявлена новая дивидендная политика. Именно эти факторы будут задавать дальнейшую динамику бумаги", - отмечается в комментарии ITI Capital. Выручка за 2К19 составила 1,8 трлн руб. (-2,6% г/г), EBITDA сократилась до 497 млрд руб. (-13% г/г). Чистая прибыль выросла на 16% г/г, до 300,6 млрд руб. FCFF компании оказался отрицательным: -54,7 млрд руб. против 213 млрд руб. в 1К19. Компания сообщила о росте расходов по налогу на прибыль во 2К19 в 4,2 раза г/г, до 171 млрд руб. Выручка за 1П19 увеличилась на 2,7% г/г, до 4,1 трлн руб., чистая прибыль составила 836,5 млрд руб. (+32,6% г/г). Увеличение прибыли, по мнению аналитиков ITI Capital, было связано с положительными курсовыми разницами при сокращении EBITDA, при курсе 65-66 руб. за доллар курсовые разницы во 2П19 будут отрицательными. Вместе с вероятным снижением операционной прибыли это будет оказывать давление на годовую чистую прибыль. "В отчетном периоде наблюдалось умеренное снижение цен на нефть и значительное снижение цен на газ на европейских торговых площадках, - указывают эксперты ITI Capital. - Во 2К19 спотовые цены на газ снизились на 33%, а накопленным итогом с начала 2019 г. снижение составило более 54%. Однако во 2К19 экспортные поставки газа в дальнее зарубежье по контрактам "Газпром экспорта" выросли на 3% г/г. Благодаря структуре портфеля долгосрочных контрактов средние цены поставок Газпрома европейским покупателям находятся выше спотовых цен на газ на европейских хабах, что помогает Газпрому сохранять лидирующие позиции на рынке". Газпром повысил прогноз капитальной программы на 2019 г. с 2,08 трлн руб., до 2,15 трлн руб., что маржинально негативно для денежных потоков компании, однако Газпром регулярно увеличивает оценки инвестиционных затрат ближе к концу года, к чему рынок уже привык.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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