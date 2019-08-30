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30 августа 2019 года 16:48
Рубль получит шанс на укрепление - БКС
К концу торговой недели российская валюта незначительно укрепляется, курс рубля формируется в пределах 66,3-66,8 за доллар. На предстоящей неделе рубль может получить шанс на улучшение позиций на фоне "risk on", который образуется на ожиданиях возобновления торговых переговоров США и Китая, а также на приближении шага ФРС по снижению ключевой ставки, говорится в комментарии "БКС Премьер". Благоприятствующей для рублевых активов может оказаться и ценовая конъюнктура на рынке нефти. В ближайшее время в Мексиканском заливе и на южном побережье США, где расположено множество нефтяных объектов, ожидаются ураганы. В этот период в нефти часто появляется "погодная премия". При этом "черное золото" в числе прочих рисковых активов может получать поддержку со стороны локального рыночного оптимизма в отношении перспектив нового раунда американо-китайских торговых переговоров. В середине недели важно обратить внимание на официальные данные по запасам нефти в США, в случае их дальнейшего снижения энергоноситель может ускорить удорожание. "Мы не исключаем достижения ценовых уровней $62-63 за баррель Brent к 5-6 сентября", - отмечают в "БКС Премьер". На предстоящей недели решение по ключевой ставке будет принимать Банк России. Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин считает, что регулятор понизит ставку на 25 б.п. - до 7%. Для позиций рубля данное действие будет иметь в целом нейтральный эффект, поскольку оно уже заложено в ожидания рынка. Факторами, которые, напротив, могут сыграть против рубля, являются негативные тенденции в развитии кризисных ситуаций в Гонконге (не исключен сценарий с силовым подавлением протестов), а также в Аргентине, которая в очередной раз балансирует на грани дефолта. Усугубление данных проблем несет в себе потенциальную угрозу фронтального бегства из всех развивающихся валют. "По нашим оценкам, на будущей неделе курс рубля будет формироваться в диапазоне 65,7-67 за доллар", - заключает А. Бахтин.
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30 августа 2019 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также на фоне выросшей нефти благодаря статистике о резком сокращении запасов сырья в США. Также поддержку индексам оказали неплохие корпоративные отчеты ряда крупнейших компаний ("ЛУКОЙЛ", "Газпром") и сокращение объемов вывода капитала нерезидентами из российских активов. читать дальше
.30 августа 2019 года 19:46
Рубль к вечеру ушел в минус по отношению к доллару на фоне падающей нефти, но остался в плюсе к евро
Москва. 30 августа. Доллар США слегка дорожает на "Московской бирже" в пятницу вечером, а евро немного снижается; рубль стабилен к бивалютной корзине благодаря повышению спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets (EM), но падающая нефть не дает сформироваться устойчивой тенденции к росту. читать дальше
.30 августа 2019 года 19:27
Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи на бумагах Норникеля и Сургутнефтегаза
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов на фоне ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, локомотивом подъема выступили обновившие максимум бумаги "Норникеля" благодаря раллирующим ценам на никель в Лондоне, а также закрывшие дивидендный "гэп" июля бумаги "Сургутнефтегаза". читать дальше
.30 августа 2019 года 19:14
Москва. 30 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно подросли на фоне ожиданий инвесторами снижения процентных ставок мировыми центробанками. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка прибавили в цене за пять дней, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 августа 2019 года 19:02
В рамках следующей недели "быки" могут попытаться закрепиться выше отметки 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
В пятницу российский фондовый рынок продолжил в волну восстановления на противоречивом внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%, сообщается в комментарии главного аналитика... читать дальше
.30 августа 2019 года 18:45
"Пятничные торги рубль начала достаточно уверенно и к концу первого получаса торгов укрепился почти на 20 коп. к доллару, достигнув отметки 66,4, - отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. - В... читать дальше
.30 августа 2019 года 17:51
ITI Capital рекомендует "держать" акции Газпрома: целевой уровень: 232,4 руб.; ожидаемая доходность: 2,4% до конца ноября, отмечается в комментарии аналитиков ITI Capital. В четверг, 30 августа, Газпром опубликовал по большей части соответствующие прогнозам рынка финансовые результаты по МСФО... читать дальше
.30 августа 2019 года 17:20
В последнее время финансовые рынки занимались пересмотром прогнозов по экономическому росту, инфляции и уровню процентных ставок. Как отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента Julius Baer Кристиана Гаттикера. ожидания по каждому из этих показателей изменились в сторону... читать дальше
.30 августа 2019 года 16:25
"Рубль активно возвращал потерянные позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,38%, недельная - до 7,40%, а месячная осталась на уровне 7,47%. Основные индикаторы рынка Forex указывают на ослабление тревожности. Иена,... читать дальше
.30 августа 2019 года 15:57
"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших... читать дальше
.30 августа 2019 года 15:47
Москва. 30 августа. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets (EM), но попытки более активного роста нацвалюты пока не имеют успеха. читать дальше
.30 августа 2019 года 14:48
Согласно исследованию аналитиков ГК "ФИНАМ", бумаги "Московской биржи" все еще недооценены по отношению к аналогам. Акциям присвоена рекомендация "покупать" с целевой ценой 115 руб., что соответствует потенциалу роста на уровне 23% в перспективе 12 мес. Отчет за II квартал 2019 г. показал... читать дальше
.30 августа 2019 года 14:24
"Российская валюта в предстоящем месяце, по нашим оценкам, будет себя чувствовать неплохо, однако фактор сезонной слабости счета текущих операций и вероятное сохранение общего давления на валюты emerging markets могут подвинуть курс национальной валюты в область значений 67-67,5 за доллар", -... читать дальше
.30 августа 2019 года 13:52
Сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе - Julius Baer
"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на... читать дальше
.30 августа 2019 года 13:22
Российский рынок акций "провожает" лето в относительно неплохой форме, индексу МосБиржи удалось отыграть снижение первой половины августа. С возвращением инвесторов из отпусков можно ожидать притока на российский рынок свежих денег. В "БКС Премьер" полагают, что сентябрь в целом может стать... читать дальше
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