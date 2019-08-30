Рубль получит шанс на укрепление - БКС

К концу торговой недели российская валюта незначительно укрепляется, курс рубля формируется в пределах 66,3-66,8 за доллар. На предстоящей неделе рубль может получить шанс на улучшение позиций на фоне "risk on", который образуется на ожиданиях возобновления торговых переговоров США и Китая, а также на приближении шага ФРС по снижению ключевой ставки, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Благоприятствующей для рублевых активов может оказаться и ценовая конъюнктура на рынке нефти. В ближайшее время в Мексиканском заливе и на южном побережье США, где расположено множество нефтяных объектов, ожидаются ураганы. В этот период в нефти часто появляется "погодная премия". При этом "черное золото" в числе прочих рисковых активов может получать поддержку со стороны локального рыночного оптимизма в отношении перспектив нового раунда американо-китайских торговых переговоров.

В середине недели важно обратить внимание на официальные данные по запасам нефти в США, в случае их дальнейшего снижения энергоноситель может ускорить удорожание. "Мы не исключаем достижения ценовых уровней $62-63 за баррель Brent к 5-6 сентября", - отмечают в "БКС Премьер".

На предстоящей недели решение по ключевой ставке будет принимать Банк России. Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин считает, что регулятор понизит ставку на 25 б.п. - до 7%. Для позиций рубля данное действие будет иметь в целом нейтральный эффект, поскольку оно уже заложено в ожидания рынка.

Факторами, которые, напротив, могут сыграть против рубля, являются негативные тенденции в развитии кризисных ситуаций в Гонконге (не исключен сценарий с силовым подавлением протестов), а также в Аргентине, которая в очередной раз балансирует на грани дефолта. Усугубление данных проблем несет в себе потенциальную угрозу фронтального бегства из всех развивающихся валют.

"По нашим оценкам, на будущей неделе курс рубля будет формироваться в диапазоне 65,7-67 за доллар", - заключает А. Бахтин.