Укрепление рубля идет довольно тяжело, хотя нацвалюта и остается в "плюсе" к доллару и евро

Москва. 30 августа. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets (EM), но попытки более активного роста нацвалюты пока не имеют успеха.

Курс доллара США составил 66,525 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,4025 руб./EUR1, подешевев на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 13 копеек - до 69,62 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 31 августа - 2 сентября на 25,74 копейки, до 66,4897 руб./$1, и опустил курс евро на 57,11 копейки, до 73,3847 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое 30 августа днем, связано, прежде всего, с улучшением ситуации на мировых рыках капитала, произошедшим на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас, - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.

Данные заявления вызвали заметный рост практически всех фондовых и товарных рынков, а также активизацию спроса на активы развивающихся стран.

Вместе с тем 30 августа днем котировки нефтяных фьючерсов снижаются в рамках коррекции, что несколько сдерживает укрепление рубля. И его попытки продемонстрировать более заметное укрепление, отмечавшиеся в первой половине дня, не увенчались успехом (на пике роста рубль достигал 66,305 руб./$1, но затем вновь вернулся к уровням открытия). Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $60,87 за баррель, что на 0,34% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,38% - до $55,93за баррель.

"На данный момент нет значимых факторов для резких движений рубля. Сегодня курс, вероятнее всего, будет оставаться вблизи текущих уровней. В среднесрочной перспективе нет причин для ослабления нацвалюты ниже 67 руб./$1, но и его укрепление сильнее чем 65,5 руб./$1 также маловероятно. Сентябрь с точки зрения сезонности платежного баланса обычно более позитивный месяц для российской валюты, чем август, но основополагающими для рубля будут развитие торгового конфликта и изменение ожиданий инвесторов относительно денежно-кредитной политики ФРС США", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "оперативная обстановка на рынке достаточно сложная. В классической ситуации падение доходностей по наиболее ликвидным инструментам стимулирует поиск капиталом более выгодных объектов для инвестирования. Однако в текущий момент деньги направляются в растущие облигации США и даже Германии на ожиданиях рецессии как в американской зоне ответственности, так и европейской. Естественно, что подобное поведение денег связано с тем, что инвесторы ожидают снижения ставок ЕЦБ и ФРС. В крупнейшем облигационном фонде PIMCO даже допустили то, что американские казначейские обязательства могут в итоге показать отрицательную доходность. Соответственно, наиболее ликвидный рынок фактически вымывает средства с других рынков. Рубль в этой ситуации страдает так же, как и другие рискованные активы, хотя его ослабление выглядит очень плавным. По своим качествам рубль остается среди немногих валют, которые поддерживаются профицитным бюджетом и положительным сальдо платежного баланса. Более того, с позиции финансовых рисков рубль обладает таким параметром, как превосходство международных резервов над внешними обязательствами. Это существенно отличает текущую ситуацию от положения дел в 2008-2009 и 2014-2015 годах".

По мнению Кочеткова, "санкционный фактор полностью учтен в курсе, и даже этот курс допускает какое-то незначительное ухудшение ситуации. Соответственно, негативом и фактором давления на рубль остается глобальное движение капитала. Впрочем, давление это не столь значительное, поскольку у отечественных банков достаточно валюты, а "горячих денег" на облигационном рынке немного. Те, кто пришел на него, больше склонны к долгосрочным операциям, чем к краткосрочным эмоциональным посылам. Поэтому можно допустить дальнейшее плавное ослабление рубля до уровней 67-68 руб./$1 при сохранении параметров торговой войны США и Китая. В то же время любое улучшение по данному направлению остановит "бегство" денег и вернет инвесторов в рубль, что предполагает его укрепление до 65,0-65,5 руб./$1. При реальном подтверждении переговоров США и КНР, что будет ослаблять риски глобального спада, российский долговой рынок будет одним из лучших за счет сохраняющейся реальной положительной доходности. Кроме того, у ЦБ РФ остаются возможности для снижения ставки в сентябре или октябре, а это будет притягивать внимание спекулянтов и инвесторов, которые захотят сыграть на ожиданиях падения доходностей по российским долговым бумагам".

"Ключевым фактором риска для рубля на ближайшие дни выступает возможное введение дополнительных 15%ных пошлин со стороны США на китайские товары, намеченное на 1 сентября. Вероятность такого исхода остается высокой. При его реализации рубль вновь будет тестировать отметку 67 руб./$1. В паре с евро российская валюта демонстрирует более уверенную динамику, оставаясь вблизи уровней начала недели, в то время как в паре с долларом рубль теряет около 1% с начала недели", - отмечают аналитики Нордеа банка.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка снизились, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась по отношению к четвергу на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на 1 б.п., до 7,40% годовых. При этом процентные ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, 7,58% и 7,60% годовых соответственно.