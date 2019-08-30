Нефть сохраняет разнонаправленность - БКС

"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших торгов, нефть резко снизилась. Сейчас Brent теряет 0,3% около отметки $60,8. Некоторую поддержку нефтяному рынку оказало приближение очередного урагана к Мексиканскому заливу. Тропический шторм 4-й категории угрожает атлантическому побережью центральной и южной Флориды, и к выходным он может усилиться", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.