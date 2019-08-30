Сентябрь в целом может стать умеренно позитивным для фондовых активов - БКС

Российский рынок акций "провожает" лето в относительно неплохой форме, индексу МосБиржи удалось отыграть снижение первой половины августа. С возвращением инвесторов из отпусков можно ожидать притока на российский рынок свежих денег. В "БКС Премьер" полагают, что сентябрь в целом может стать умеренно позитивным для фондовых активов. Фундаментально покупке акций будут способствовать монетарные стимулы. Как ожидается, ФРС США 18 числа понизит базовую ставку на 25 б.п., ожидается сокращение ставки и в России.

Факторами в пользу умеренно позитивной динамики, помимо монетарных, будут цены на нефть, которые, по прогнозам аналитиков компании, могут закрепиться выше $60, а также вероятное отсутствие новых санкционных угроз вокруг РФ с учетом фокусировки США на китайском и иранском направлениях. При этом в глобальном масштабе темой номер один продолжит оставаться переговорный процесс по торговой сделке США и КНР. Он должен возобновиться в первых числах сентября. Решение Китая не объявлять симметричный ответ США и вернуться к переговорам может знаменовать собой определенный прогресс, что способно периодически повышать аппетиты к покупке риска.

Впрочем, надо понимать, что заключение полноценной торговой сделки в ближайшее время маловероятно, учитывая массу сохраняющихся серьезных противоречий и эскалирующий кризис в Гонконге, который имеет шансы стать "черным лебедем" начала осени, если Пекин решится на силовые действия в городе.

Вторым потенциальным "черным лебедем" сентября может стать Аргентина. Ее финансовые рынки продолжают находиться в "нокдауне" после неожиданных итогов предварительного голосования за кандидатов на президентскую должность. Напомним, в летних "праймериз" уверенную победу одержал левый популист Альберто Фернандес в паре с экс-президентом Кристиной Киршнер. Они могут прийти к власти в октябре. Между тем страна демонстрирует признаки дефолта - правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам, после чего 30 августа агентство Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг страны до уровня "выборочного дефолта" (SD).

Третий риск предстоящей осени - это тема Brexit без сделки. Будущее Великобритании должно решиться в октябре. В сентябре эта тема будет все больше возмущать информационное поле и тревожить умы инвесторов.

"На наш взгляд, перечисленные могут сдерживать рост биржевых индексов", - отмечает в комментарии финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.