30 августа 2019 года 09:46
Утренние прогнозы: фондовые торги начнутся с позитива
В пятницу утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "При сохранении позитивного "риск-аппетита" на глобальных рынках видим шансы на движение индекса МосБиржи к середине диапазона 2700-2750 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс МосБиржи уверенно закрепился выше отметки 2700 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2760 пунктов. Но для продолжения роста все-таки нужны поводы. В пятницу с утра внешний фон складывается позитивный: немного подрастают американские фьючерсы, в "плюсе" находятся Азия и нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2-0,3%. Но риски переноса "лонгов" через выходные присутствуют".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, вблизи отметки 2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации на достигнутом накануне уровне. Явные предпосылки для продолжения вчерашних активных покупок в российских акциях пока отсутствуют".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может начать день позитивно".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать положительную динамику, цены на энергоносители и промышленные металлы стабильны. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступит значение 2730 пунктов, поддержки расположены на 2705 и 2695 пунктах, по индексу РТС ближайшей целью роста выступает значение 1300 пунктов, уровнем поддержки выступают значения 1266 и 1240 пунктов".
ИФК "Солид": "Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Рост мировых рынков, в том числе сырьевых площадок, а также серия положительных квартальных отчетов российских компаний, опубликованных в последние дни, позволяют рассчитывать на продолжение вчерашнего роста индексов РФ в ходе текущей сессии. Американские площадки также завершили торги в ощутимом "плюсе".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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