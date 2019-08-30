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30 августа 2019 года 09:43

Dow Jones прибавил более 300 пунктов

Американские фондовые индексы существенно выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть Brent торгуется в небольшом "плюсе", WTI слабо дешевеет в пятницу.

Американские фондовые индексы существенно выросли в четверг, Dow Jones прибавил более 300 пунктов, на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

"Обнадеживающий тон представителя КНР улучшил настрой рынка, и это спровоцировало активизацию покупок в четверг", - отмечает аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден.

"Отношения США и Китая в последнее время были неоднозначными, однако сейчас появилась надежда, что ситуация движется в правильном направлении, благодаря чему некоторые трейдеры вернулись на рынок", - цитирует эксперта MarketWatch.

Котировки акций Intel и Caterpillar подскочили соответственно на 2,4% и 2,5%. Обе компании получают значительную долю выручки в Китае и больше других страдают от американо-китайского торгового конфликта.

Статданные по американской экономике, опубликованные в четверг, показали, что ВВП США во втором квартале вырос более слабыми темпами, чем ожидалось ранее.

Как стало известно в четверг, Минторг США пересмотрел оценку роста ВВП во втором квартале до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,1%. Это совпало с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 215 тыс., что примерно соответствует ожиданиям аналитиков (214 тыс.) и является низким значением, свидетельствующим об укреплении рынка труда в стране.

Акции Best Buy подешевели на 8%. Крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники отчиталась о худшей, чем ожидалось, выручке в прошлом квартале.

Цена бумаг продуктовых ритейлеров Dollar Tree подскочила на 10,7% на фоне сильной квартальной отчетности.

Капитализация ИТ-компании Tech Data Corp. взлетела на 15,7% благодаря тому, что ее прибыль и выручка в третьем финквартале оказались лучше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 29 августа увеличился на 326,15 пункта (1,25%) и составил 26362,25 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 36,64 пункта (1,27%) - до 2924,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 116,51 пункта (1,48%) и составил 7973,39 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу благодаря заявлениям представителя КНР о желании Пекина избежать дальнейшей эскалации конфликта с Вашингтоном.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,3%.

Накануне, уже после закрытия азиатских рынков, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - Гао Фэн.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Гао Фэн сообщил также, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

"Заявления представителя Пекина принесли временное облегчение рынкам", - отмечает аналитик IG Цзини Пань.

Аналитик, однако, считает, что такая тактика китайских властей говорит в пользу того, что Пекин "будет тянуть время до президентских выборов в США, которые пройдут в 2020 году".

Китайские власти надеются, что смогут заключить сделку со Штатами на более выгодных условиях в момент, когда президент США Дональд Трамп окажется под максимальным давлением в ходе избирательной кампании, или продолжить переговоры с новым президентом в случае поражения Трампа, отмечает Цзини Пань.

"Все это говорит о вероятности сохранения неопределенности в течение длительного времени", - цитирует эксперта MarketWatch.

В Японии лидерами подъема в пятницу являются акции Japan Steel Works (+6%), интернет-компании Rakuten (+4,5%), а также производителя промышленных роботов Fanuc (+3%) и телекоммуникационной компании SoftBank Group (+2,8%).

В Гонконге дорожают акции нефтекомпании CNOOC (+7%), Sunny Optical (+6,1%), Tencent (+1,8%) и AIA Group (+0,7%).

Бумаги южнокорейских производителей электроники и электронных компонентов Samsung, LG Electronics и SK Hynix прибавляют соответственно 1,8%, 3% и 5,9%, тайваньских Foxconn и Largan Precision 1,1% и 1%.

В Австралии дорожают акции Beach Energy (+4,1%), Oil Search (+2,1%) и Rio Tinto (+2,3%).

Нефть Brent торгуется в небольшом "плюсе", WTI слабо дешевеет в пятницу, при этом цены обеих марок завершают неделю ростом благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $61,1 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $61,08 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,98%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,13 (0,23%) - до $56,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,93 (1,67%), до $56,71 за баррель.

С начала этой недели Brent прибавила в цене 2,7%, WTI - 4,4%.

Поддержку рынку накануне оказали слова официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Стремление Китая избежать дальнейшей эскалации конфликта, было позитивно воспринято трейдерами, опасающимися, что разгорающаяся торговая война приведет к существенному усилению глобального экономического подъема и, соответственно, спроса на нефть.

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня.

"Резкое падение запасов нефти в США напомнило трейдерам, что ОПЕК и ее союзники продолжают ограничивать добычу, и это будет способствовать дальнейшему сокращению предложения на рынке", - цитирует MarketWatch аналитика Oanda Эдварда Мойю.

В центре внимания инвесторов остается приближающийся к восточному побережью штата Флорида ураган "Дориан", которому уже присвоена четвертая категория. Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают следить за ситуацией.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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