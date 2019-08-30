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30 августа 2019 года 11:34

Рынок акций РФ утром продолжает подъем вместе с Европой, лидируют металлурги и Сбербанк

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил подъем вместе с фондовой Европой, отыгрывая ослабление опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, лидируют в росте бумаги ряда металлургов и Сбербанка, заменившего на фоне укрепления рубля прежнего фаворита - "Газпром".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2726,02 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1292,16 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 66,45 рубля (-0,15 рубля).

Поводом для оптимизма могли послужить новости о сокращении оттока с рынка акций западного капитала. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 22 по 28 августа составил $110 млн против $450 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали нулевые чистые потоки против $330 млн оттока неделей ранее (данные EPFR Global).

Подорожали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%).

Просели бумаги "Мосбиржи" (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

Индексы в США накануне выросли на 1,3-1,5% на заявлениях официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэн о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. Это несколько снизило напряженность вокруг торгового конфликта с США.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Статданные по американской экономике, опубликованные в четверг, показали, что ВВП США во втором квартале вырос более слабыми темпами (+2%), чем ожидалось ранее (+2,1%).

В Азии в пятницу динамикам индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), но растет Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Гао Фэн сообщил также, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

Нефть в пятницу корректируется вниз после роста, но неделя может завершиться подъемом благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,25 за баррель (-0,4% и +1% накануне), октябрьская цена WTI - $56,27 за баррель (-0,8% и +1,7% в четверг).

С начала этой недели Brent прибавила в цене 2,7%, WTI - 4,4%.

Стремление Китая избежать дальнейшей эскалации конфликта было позитивно воспринято трейдерами, опасающимися, что разгорающаяся торговая война приведет к существенному усилению глобального экономического подъема и соответственно спроса на нефть.

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня.

В центре внимания инвесторов остается приближающийся к восточному побережью штата Флорида ураган "Дориан", которому уже присвоена четвертая категория. Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают следить за ситуацией.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, аппетит к риску на рынках несколько улучшился, но текущий баланс в торговом споре США-КНР остается хрупким.

Пауза в развитии торгового конфликта способствует стабилизации ситуации на глобальных рынках после заявления официального представителя Минторга Китая Гао Фена о том, что "у Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако, вопрос, который должен обсуждаться сейчас, - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны".

Продолжается подготовка нового полноценного раунда торговых переговоров, однако о конкретных сроках и составе участников пока не объявлено. В четверг должен был состояться телефонный разговор между переговорными группами, однако ни одна из сторон не подтвердила, что разговор состоялся. В интервью Fox News президент США Трамп заявил, что в торговом споре "не отступит от своей позиции, поскольку пошлины работают".

Таким образом, отсутствие эскалации торговых противоречий прямо сейчас можно считать локальным позитивом, однако стороны, вероятно, по-прежнему очень далеки от компромисса, и текущий баланс довольно хрупок.

При сохранении позитивного риск-аппетита на глобальных рынках у индекса МосБиржи есть шансы на движение к середине диапазона 2700-2750 пунктов, считает Поддубский.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынки продолжают отыгрывать сигналы о попытках США и КНР вернуться к переговорному процессу по торговым вопросам, хотя ситуация может вновь ухудшиться. Wall Street Journal пишет о том, что США инициировали очередное расследование против Huawei, которую обвиняют в систематичном воровстве технологий. В американских казначейских обязательствах сохраняется инверсия, так как доходность по 2-летним обязательствам остается выше доходности по 10-летним бумагам.

Нефть пытается удержать завоеванные позиции. Кроме китайского фактора на настроение участников торгов оказывает влияние ураган Дориан, который приблизился к Флориде. По прогнозам национального центра ураганов в США, Дориан может войти в Мексиканский залив уже в начале будущей недели в качестве урагана 4-й категории. Как минимум, он может повлиять на перемещение танкеров, а как максимум - задеть нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников считает, что панические настроения на рынках в сентябре могут сойти "на нет". Июльский понижательный тренд на индексе МосБиржи на этой неделе был пробит вверх, и это заявка на успех. США и Китай вернулись за стол переговоров, чтобы разрешить свой тарифный спор. Министерство торговли Китая также заявило, что обе стороны обсуждают сентябрьский раунд встреч. Поэтому краткосрочно нет смысла играть на понижение. "Индикатор риска" - цены на золото перестали расти на фоне того, что правительства ряда стран (например, Южной Кореи) решили запустить программы дополнительного стимулирования экономики.

Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF отскочил наверх от годовых минимумов, и теперь краткосрочные инвесторы могут спать спокойно. На США надвигается сильный ураган, который может повредить нефтяную инфраструктуру - значит, цены на нефть падать не будут. Трамп даже отменил свой визит в Польшу. По прогнозам Национального центра по ураганам, в воскресенье ожидается усиление Дориана и превращение его в ураган 4-й категории высокой опасности. Морские производители нефти в США могут замедлить добычу. На графике нефти пока не реализуются "бычий" сценарий, но стоит помнить, что в прошлом месяце ураган Барри существенно повлиял на нефтяные цены. Если ураган Дориан негативно повлияет на нефтедобычу в Мексиканском заливе и это совпадет по времени с новостями о прогрессе переговоров между США и Китаем, ситуация может переломиться в пользу "нефтебыков". Сопротивлением для Brent выступает отметка $62,5 за баррель.

На графике российского индекса МосБиржи есть точка притяжения 2750 пунктов, и до того, как она будет достигнута, играть на понижение опасно, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,1%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+3,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,6%),

Подешевели бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,145 млрд рублей (из них 2,837 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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