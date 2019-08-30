Рубль чуть укрепился к доллару и евро в пятницу утром благодаря проснувшемуся "аппетиту к риску"

Москва. 30 августа. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря росту спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets в условиях локального снижения напряженности в торговом конфликте между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,55-66,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,58 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,485 руб./EUR1 (-12,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 6 копеек к уровню закрытия четверга, до 69,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,71 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,08 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 30 августа связано, прежде всего, с наметившимся улучшением ситуации на мировых рыках капитала на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.

Данные заявления вызвали накануне заметный рост практически всех фондовых и товарных рынков, а также активизацию спроса на активы развивающихся стран. Вместе с тем 30 августа утром котировки нефтяных фьючерсов развернулась вниз в рамках коррекции. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $60,76 за баррель, что на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $61,08 за баррель, поднявшись на 0,98%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,79% - до $56,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 1,67%, до $56,71 за баррель.