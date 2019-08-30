30 августа 2019 года 10:24
Рубль чуть укрепился к доллару и евро в пятницу утром благодаря проснувшемуся "аппетиту к риску"
Москва. 30 августа. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря росту спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets в условиях локального снижения напряженности в торговом конфликте между США и Китаем.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,55-66,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,58 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,485 руб./EUR1 (-12,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 6 копеек к уровню закрытия четверга, до 69,69 рубля.
Доллар при этом оказался на 16,71 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,08 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 30 августа связано, прежде всего, с наметившимся улучшением ситуации на мировых рыках капитала на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.
Данные заявления вызвали накануне заметный рост практически всех фондовых и товарных рынков, а также активизацию спроса на активы развивающихся стран. Вместе с тем 30 августа утром котировки нефтяных фьючерсов развернулась вниз в рамках коррекции. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $60,76 за баррель, что на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $61,08 за баррель, поднявшись на 0,98%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,79% - до $56,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 1,67%, до $56,71 за баррель.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
30 августа 2019 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также на фоне выросшей нефти благодаря статистике о резком сокращении запасов сырья в США. Также поддержку индексам оказали неплохие корпоративные отчеты ряда крупнейших компаний ("ЛУКОЙЛ", "Газпром") и сокращение объемов вывода капитала нерезидентами из российских активов. читать дальше
.
30 августа 2019 года 19:46
Москва. 30 августа. Доллар США слегка дорожает на "Московской бирже" в пятницу вечером, а евро немного снижается; рубль стабилен к бивалютной корзине благодаря повышению спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets (EM), но падающая нефть не дает сформироваться устойчивой тенденции к росту. читать дальше
.
30 августа 2019 года 19:27
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов на фоне ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, локомотивом подъема выступили обновившие максимум бумаги "Норникеля" благодаря раллирующим ценам на никель в Лондоне, а также закрывшие дивидендный "гэп" июля бумаги "Сургутнефтегаза". читать дальше
.
30 августа 2019 года 19:14
Москва. 30 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно подросли на фоне ожиданий инвесторами снижения процентных ставок мировыми центробанками. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка прибавили в цене за пять дней, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
30 августа 2019 года 19:02
В пятницу российский фондовый рынок продолжил в волну восстановления на противоречивом внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%, сообщается в комментарии главного аналитика... читать дальше
.
30 августа 2019 года 18:45
"Пятничные торги рубль начала достаточно уверенно и к концу первого получаса торгов укрепился почти на 20 коп. к доллару, достигнув отметки 66,4, - отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. - В... читать дальше
.
30 августа 2019 года 17:51
ITI Capital рекомендует "держать" акции Газпрома: целевой уровень: 232,4 руб.; ожидаемая доходность: 2,4% до конца ноября, отмечается в комментарии аналитиков ITI Capital.
В четверг, 30 августа, Газпром опубликовал по большей части соответствующие прогнозам рынка финансовые результаты по МСФО... читать дальше
.
30 августа 2019 года 17:20
В последнее время финансовые рынки занимались пересмотром прогнозов по экономическому росту, инфляции и уровню процентных ставок. Как отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента Julius Baer Кристиана Гаттикера. ожидания по каждому из этих показателей изменились в сторону... читать дальше
.
30 августа 2019 года 16:48
К концу торговой недели российская валюта незначительно укрепляется, курс рубля формируется в пределах 66,3-66,8 за доллар. На предстоящей неделе рубль может получить шанс на улучшение позиций на фоне "risk on", который образуется на ожиданиях возобновления торговых переговоров США и Китая, а... читать дальше
.
30 августа 2019 года 16:25
"Рубль активно возвращал потерянные позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,38%, недельная - до 7,40%, а месячная осталась на уровне 7,47%. Основные индикаторы рынка Forex указывают на ослабление тревожности. Иена,... читать дальше
.
30 августа 2019 года 15:57
"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших... читать дальше
.
30 августа 2019 года 15:47
Москва. 30 августа. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets (EM), но попытки более активного роста нацвалюты пока не имеют успеха. читать дальше
.
30 августа 2019 года 14:48
Согласно исследованию аналитиков ГК "ФИНАМ", бумаги "Московской биржи" все еще недооценены по отношению к аналогам. Акциям присвоена рекомендация "покупать" с целевой ценой 115 руб., что соответствует потенциалу роста на уровне 23% в перспективе 12 мес.
Отчет за II квартал 2019 г. показал... читать дальше
.
30 августа 2019 года 14:24
"Российская валюта в предстоящем месяце, по нашим оценкам, будет себя чувствовать неплохо, однако фактор сезонной слабости счета текущих операций и вероятное сохранение общего давления на валюты emerging markets могут подвинуть курс национальной валюты в область значений 67-67,5 за доллар", -... читать дальше
.
30 августа 2019 года 13:52
"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на... читать дальше
.