Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы существенно выросли в четверг, Dow Jones прибавил более 300 пунктов, на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.

Статданные по американской экономике, опубликованные в четверг, показали, что ВВП США во втором квартале вырос более слабыми темпами, чем ожидалось ранее. Как стало известно в четверг, Минторг США пересмотрел оценку роста ВВП во втором квартале до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,1%. Это совпало с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 215 тыс., что примерно соответствует ожиданиям аналитиков (214 тыс.) и является низким значением, свидетельствующим об укреплении рынка труда в стране.

В свою очередь фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу также растут благодаря заявлениям представителя КНР о желании Пекина избежать дальнейшей эскалации конфликта с Вашингтоном. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,3%.

Вместе с тем нефть 30 августа утром развернулась вниз после роста накануне. Поддержку рынку в четверг оказали слова официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $60,69 за баррель, что на 0,64% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $61,08 за баррель, поднявшись на 0,98%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,92% - до $56,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 1,67%, до $56,71 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 16,51 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,897 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 августа не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 624,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-05Р" (+0,47%), "Газпром БО-23" (+0,25%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,47%), "Магнит-003Р-01" (-0,43%) и "ВЭБ.РФ-21" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) с 10:00 МСК 2 сентября до 18:00 МСК 13 сентября будет принимать заявки инвесторов на приобретение годовых облигаций серии Б-1-39 объемом 3 млрд рублей. Организатором банк выступает самостоятельно. Техразмещение запланировано на 17 сентября. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2015 года объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) планирует 3 сентября начать размещение облигаций серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны годовые. Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 3 года. Облигации будут размещаться в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" во второй половине сентября планирует собирать заявки на облигации серии 01, планируемый объем размещения - 1 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 12% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 12,36% годовых. Дата техразмещения выпуска будет объявлена позднее. У эмитента нет облигаций в обращении.