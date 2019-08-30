На горизонте ближайших недель рубль остаётся крайне уязвимым к росту негативных настроений на глобальных площадках - "Нордеа Банк"

"Ключевым фактором риска для рубля на ближайшие дни выступает возможное введение дополнительных 15-процентных пошлин со стороны США на китайские товары, намеченное на 1 сентября. Вероятность такого исхода остаётся высокой. При его реализации рубль вновь будет тестировать отметку 67 в паре с долларом. В паре с евро российская валюта демонстрирует более уверенную динамику, оставаясь вблизи уровней начала недели, в то время как в паре с долларом рубль теряет 60 копеек с начала недели", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".