Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в диапазон 7,00–7,10% годовых - Промсвязьбанк

"Оптимизм на ранке рублевых облигаций в четверг сохранился. Доходность 5-летних ОФЗ снизилась до 6,90% (-4 б.п.), 10-летних – до 7,17% (-1 б.п.). На следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Инвесторы покупают ОФЗ, ожидая снижения ставки до 7,00%. Замедление инфляции в августе до 4,3% по сравнению с 4,6% в июле подкрепляет данные ожидания. Внешний новостной фон также поддерживает рост цен рублевых облигаций. Китай сообщил, что пока воздержится от ответных мер на введение новых пошлин со стороны США. Котировки нефти Brent росли три последних торговых дня и превысили 60 долларов за баррель. Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в диапазон 7,00–7,10% годовых, если на следующей неделе ЦБ РФ снизит ключевую ставку и подтвердит возможность дальнейшего смягчения ДКП", - отмечает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Монастыршин.