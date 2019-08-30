.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в диапазон 7,00–7,10% годовых - Промсвязьбанк
.
30 августа 2019 года 10:47
Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в диапазон 7,00–7,10% годовых - Промсвязьбанк
"Оптимизм на ранке рублевых облигаций в четверг сохранился. Доходность 5-летних ОФЗ снизилась до 6,90% (-4 б.п.), 10-летних – до 7,17% (-1 б.п.). На следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Инвесторы покупают ОФЗ, ожидая снижения ставки до 7,00%. Замедление инфляции в августе до 4,3% по сравнению с 4,6% в июле подкрепляет данные ожидания. Внешний новостной фон также поддерживает рост цен рублевых облигаций. Китай сообщил, что пока воздержится от ответных мер на введение новых пошлин со стороны США. Котировки нефти Brent росли три последних торговых дня и превысили 60 долларов за баррель. Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в диапазон 7,00–7,10% годовых, если на следующей неделе ЦБ РФ снизит ключевую ставку и подтвердит возможность дальнейшего смягчения ДКП", - отмечает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Монастыршин.
.
30 августа 2019 года 11:08
На горизонте ближайших недель рубль остаётся крайне уязвимым к росту негативных настроений на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
"Ключевым фактором риска для рубля на ближайшие дни выступает возможное введение дополнительных 15-процентных пошлин со стороны США на китайские товары, намеченное на 1 сентября. Вероятность такого исхода остаётся высокой. При его реализации рубль вновь будет тестировать отметку 67 в паре с... читать дальше
.30 августа 2019 года 10:33
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю уменьшился до $70 млн - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 1-го абзаца) Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 22 по 28 августа 2019 года составил $70 млн против $510 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, сообщается в обзоре... читать дальше
.30 августа 2019 года 10:20
Потенциал восходящего движения котировок Brent может оказаться ограниченным сопротивлением $61,50 - ИК "Велес Капитал"
"Цены на нефть Brent преодолели отметку 60 долларов, а WTI поднялись выше 56 долларов за баррель на фоне увеличения склонности инвесторов к риску, а также приближения урагана "Дориан" к Мексиканскому заливу. Потенциал восходящего движения котировок может оказаться ограниченным сопротивлениями... читать дальше
.30 августа 2019 года 10:07
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю уменьшился до $70 млн - "БКС Глобал Маркетс"
овокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 22 по 28 августа 2019 года составил $70 млн против $510 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:57
Явные предпосылки для продолжения вчерашних активных покупок в российских акциях пока отсутствуют - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, вблизи отметки 2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:49
"Индекс МосБиржи уверенно закрепился выше отметки 2700 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2760 пунктов. Но для продолжения роста все-таки нужны поводы. В пятницу с утра внешний фон складывается позитивный: немного подрастают американские фьючерсы, в "плюсе" находятся Азия и нефть. Поэтому... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:42
"Рубль в паре с долларом закрыл торги четверга на отметке 66,5. Более сильному росту российской валюты препятствует дорогой доллар. Так, пара евро-доллар, похоже, уже "пустила корни" под отметкой 1,11 и никак не может забраться выше. Более того, нарастает угроза пробития отметки 1,10, что может... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:31
"Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать положительную динамику, цены на энергоносители и промышленные металлы стабильны.... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:21
"Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Рост мировых рынков, в том числе сырьевых площадок, а также серия положительных квартальных отчетов российских компаний, опубликованных в последние дни, позволяют рассчитывать на продолжение вчерашнего роста... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:11
"Российский фондовый рынок завершил торги четверга ростом на 1,4% по индексу МосБиржи. Еще в первой половине недели индекс МосБиржи консолидировался на уровнях на 2-3% ниже текущих, однако улучшение настроений на глобальных рынках и публикация в последние два торговых дня неплохих в сравнении с... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:01
(повтор) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) на 6% - до 0,68 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.29 августа 2019 года 19:41
Москва. 29 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.29 августа 2019 года 19:27
Рынок акций РФ поднялся к уровню начала августа по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа"
Москва. 29 августа. Рынок акций РФ в четверг поднялся к уровню начала августа по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря некоторому ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая; локомотивом подъема индексов выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", продолжающие отыгрывать неплохие квартальные отчеты и заявления главы газового концерна Алексея Миллера о дивидендной политике. читать дальше
.29 августа 2019 года 19:04
Москва. 29 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг приостановили рост, консолидируясь на ранее достигнутых уровнях, на фоне наметившейся отрицательной ценовой коррекции в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.29 августа 2019 года 18:59
Динамику USD/RUB можно охарактеризовать как консолидацию под сопротивлением, расположенным на уровне 67 - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 66,5 рубля, евро потерял 0,6%, торгуясь в районе 73,5 рубля. Отметим, что в ходе сессии четверга на фоне стабильной ситуации на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.