Есть шансы на движение индекса МосБиржи к середине диапазона 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил торги четверга ростом на 1,4% по индексу МосБиржи. Еще в первой половине недели индекс МосБиржи консолидировался на уровнях на 2-3% ниже текущих, однако улучшение настроений на глобальных рынках и публикация в последние два торговых дня неплохих в сравнении с ожиданиями корпоративных отчетов в ряде "фишек" (прежде всего, "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа") привели к росту индекса МосБиржи выше отметки в 2700 пунктов. При сохранении позитивного "риск-аппетита" на глобальных рынках видим шансы на движение индекса МосБиржи к середине диапазона 2700-2750 пунктов" - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.