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30 августа 2019 года 09:01
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций РусГидро на 6%, сохранив рейтинг "покупать"
(повтор) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) на 6% - до 0,68 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,5 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: РусГидро
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30 августа 2019 года 11:08
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.30 августа 2019 года 10:47
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.30 августа 2019 года 10:07
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю уменьшился до $70 млн - "БКС Глобал Маркетс"
овокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 22 по 28 августа 2019 года составил $70 млн против $510 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:57
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"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, вблизи отметки 2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:49
"Индекс МосБиржи уверенно закрепился выше отметки 2700 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2760 пунктов. Но для продолжения роста все-таки нужны поводы. В пятницу с утра внешний фон складывается позитивный: немного подрастают американские фьючерсы, в "плюсе" находятся Азия и нефть. Поэтому... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:42
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.30 августа 2019 года 09:31
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.30 августа 2019 года 09:21
"Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Рост мировых рынков, в том числе сырьевых площадок, а также серия положительных квартальных отчетов российских компаний, опубликованных в последние дни, позволяют рассчитывать на продолжение вчерашнего роста... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:11
"Российский фондовый рынок завершил торги четверга ростом на 1,4% по индексу МосБиржи. Еще в первой половине недели индекс МосБиржи консолидировался на уровнях на 2-3% ниже текущих, однако улучшение настроений на глобальных рынках и публикация в последние два торговых дня неплохих в сравнении с... читать дальше
.29 августа 2019 года 19:41
Москва. 29 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
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Рынок акций РФ поднялся к уровню начала августа по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа"
Москва. 29 августа. Рынок акций РФ в четверг поднялся к уровню начала августа по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря некоторому ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая; локомотивом подъема индексов выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", продолжающие отыгрывать неплохие квартальные отчеты и заявления главы газового концерна Алексея Миллера о дивидендной политике. читать дальше
.29 августа 2019 года 19:04
Москва. 29 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг приостановили рост, консолидируясь на ранее достигнутых уровнях, на фоне наметившейся отрицательной ценовой коррекции в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.29 августа 2019 года 18:59
Динамику USD/RUB можно охарактеризовать как консолидацию под сопротивлением, расположенным на уровне 67 - Промсвязьбанк
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