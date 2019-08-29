Рубль укрепляется к доллару и евро в четверг вечером благодаря улучшению ситуации на мировых рынках

Москва. 29 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 66,5725 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,6175 руб./EUR1, подешевев на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 26,35 копейки - до 69,74 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепления рубля к доллару и евро 29 августа связано прежде всего с улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также с возросшим спросом глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets. Стоимость нефти эталонных марок растет в ходе торгов в четверг на оптимизме по поводу сокращения запасов в США и смягчения напряженности в американо-китайском торговом конфликте. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,58% - до $60,84 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 1,58%, до $56,66 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня. Эксперты в среднем ожидали менее существенного снижения - на 4,7 млн баррелей. Также инвесторы обратили внимание на сокращение запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, до минимума с декабря 2018 года.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказали заявления официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.

"Если в первой половине этой недели российский рубль находился под определенным давлением, то сегодня он пытается стабилизироваться в районе отметки 66,6 руб./$1. При этом если посмотреть на всю группу валют emerging markets, то сегодня какой-либо единой тенденции здесь не наблюдается, несмотря на некоторый рост "аппетита к риску", выражающийся в повышении фондовых и товарных рынков. Этот оптимизм пока не перекинулся на валюты развивающихся стран. В целом с фундаментальной точки зрения текущие уровни рубля близки к равновесным, поэтому динамика нацвалюты на горизонте нескольких недель, скорее всего, будет в рамках текущего ценового диапазона", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Алиса Закирова отмечают, что "сейчас среди инвесторов по-прежнему преобладает довольно пессимистичный настрой. Сформировавшаяся инверсия на кривой доходности казначейских обязательств США свидетельствует о том, что на рынках существуют опасения, что американо-китайская торговая война спровоцирует глобальную рецессию. В такой обстановке первостепенное значение имеют любые сообщения о развитии событий на торговом фронте. Сегодня утром представитель министерства торговли КНР сообщил о том, что США и Китай остаются на связи по торговым вопросам и продолжают обсуждать возможность прибытия в Вашингтон в сентябре китайской делегации для возобновления торговых переговоров. Соглашение о проведении этих переговоров будет иметь решающее значение для восприятия рискованных активов в краткосрочной перспективе, так как их отсутствие, очевидно, будет означать эскалацию торгового конфликта. Заявление китайских чиновников приостановило всплеск рискофобии, который усиливался со вчерашнего вечера. Валюты развивающихся рынков показывают небольшое отставание. Однако, если негативных комментариев не последует, то на рынках возобладает интерес к риску. В этом случае курс рубля может восстановиться до 66,3 руб./$1, учитывая его непропорционально резкую реакцию на негативные события прошлой недели".

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в среду банки завершили налоговый период августа. Остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сократились за неделю на 925,7 млрд рублей - до 1,85 трлн рублей, хотя нетто-отток средств по бюджетному каналу за этот же период в результате проведения налоговых платежей составил порядка 1,1 трлн рублей. Частично отток средств банки компенсировали за счет возврата средств с недельных депозитов. Кроме того, с начала прошлой недели наблюдается устойчивый приток ликвидности в банковскую систему по каналу наличных денег. В свою очередь, ставки МБК отреагировали лишь несущественным ростом на проведение налоговых платежей".

"На валютном рынке в четверг рубль демонстрирует небольшой плюс к доллару и евро, однако вряд ли такая динамика свидетельствует о какой-либо направленности торгов. В данный момент участники рынка занимают выжидательную позицию, так как на глобальных площадках сохраняется слабый "аппетит к риску" под влиянием эскалации торгового конфликта США-Китай и рисков рецессии в американской экономике", - полагает Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 30 августа на 33,44 копейки, до 66,7471 руб./$1, и поднял курс евро на 29,75 копейки, до 73,9558 руб./EUR1. Рост официальных курсов Банка России объясняется повышением доллара и евро, произошедшим во второй половине дня среды, уже после установления официальных курсов на 29 августа.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 8,99 копейки по отношению к среде и составил 66,7088 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился всего на 2,69 копейки - до 66,6959 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 837,496 млн, из которых $764,227 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 73,269 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,18 копейки по отношению к среде, до 73,8894 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 10,81 копейки - до 73,8304 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR602,992 млн, из которых EUR198,852 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR404,14 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг слегка снизились, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась по отношению к среде на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,40% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,41% годовых. При этом процентные ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, 7,58% и 7,60% годовых, соответственно.