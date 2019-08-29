Рынок акций РФ поднялся к уровню начала августа по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа"

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ в четверг поднялся к уровню начала августа по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря некоторому ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая; локомотивом подъема индексов выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", продолжающие отыгрывать неплохие квартальные отчеты и заявления главы газового концерна Алексея Миллера о дивидендной политике.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2714,25 пункта (+1,4%), индекс РТС - до 1284,94 пункта (+1,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 66,55 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Газпрома" (+2,1%, до 233,2 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8% и +1% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%)," ФСК ЕЭС" (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, обращаясь из зала заседаний правления в Санкт-Петербурге к сотрудникам компании в преддверии дня работника нефтяной и газовой промышленности, подтвердил планы перехода на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Поддержку акциям "Россетей" оказал отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 15% и составила 67,94 млрд рублей. Прибыль "Россетей" за второй квартал составила 27,18 млрд рублей (+4,6%). Чистый долг "Россетей" снизился за полугодие на 7% - до 402,9 млрд рублей.

Кроме того, компания сообщила, что принятие закона о долгосрочных тарифах позволит ей направлять часть средств на допдивиденды.

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5% и -0,9% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%).

В Азии в четверг преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite потеряли по 0,1%), однако растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1-1,5%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 1,3% и достиг 2925 пунктов) на фоне новостей из Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь, пишет Bloomberg.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в августе 2019 года вырос до 103,1 пункта с июльских 102,7 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 102,3 пункта.

Между тем, Минторг США пересмотрел оценку роста ВВП страны во втором квартале до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,1%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные. Это совпало с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в четверг после локальной коррекции возобновила вечером рост, цена Brent превысила на $0,25 уровень суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,34 за баррель (+0,7% и +1,7% накануне), октябрьская цена WTI - $56,65 за баррель (+1,6% и +1,6% в среду).

Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки - до 12,5 млн баррелей в сутки, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, ключевым моментом для роста акций "Газпрома" стало подтверждение Алексеем Миллером планов монополии направлять в перспективе на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Эта тема тянется с 2016 года, однако ранее из-за огромной инвестпрограммы такая идея не представлялась реальной. Теперь "Газпром" (MOEX: GAZP) постепенно двигается в сторону увеличения выплат акционерам. В мае руководство монополиста повысило рекомендацию о выплате дивидендов за 2018 год до рекордных 393 млрд рублей или 16,6 рубля на акцию (27% от чистой прибыли по МСФО). Если коэффициент выплат поднимется до 50% от чистой прибыли по МСФО, то акционерам можно будет рассчитывать на 30-35 рублей на акцию, что дает дивдоходность порядка 13-15% годовых.

Несмотря на некоторое ожидаемое ухудшение выручки "Газпрома" во втором квартале (сезонный фактор), финотчет концерна выглядит позитивным. Небольшой рост инвестпрограммы не выглядит критичным, а подтверждение планов менеджмента двигаться в сторону наращивания выплат акционерам будет оказывать поддержку акциям компании. Целевым уровнем для акций "Газпрома" выступает отметка 274 рубля за акцию, считает Крылова.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков также отметил, что локомотивом роста рынка в четверг выступил "Газпром" после отчета, превысившего ожидания (чистая прибыль превысила консенсус-прогноз на 4%) и подтверждения Миллером планов изменения дивидендной политики - доведения в перспективе до 50% отчислений от прибыли в виде дивидендов.

Из внутренних корпоративных новостей эксперт также отметил отчет "Татнефти" за второй квартал по МСФО: EBITDA снизилась на 12% в годовом выражении (до 77 млрд рублей), чистая прибыль упала на 10% (до 54,1 млрд рублей), свободный денежный поток сократился на 60% (до 16,6 млрд рублей). Результаты оказались хуже консенсус-прогноза Bloomberg на 5% по выручке и на 10% по EBITDA и чистой прибыли. Одним из факторов снижения прибыли во втором квартале к уровню первого квартала компания назвала временную приостановку поставок нефти через трубопровод "Дружба". В начале августа совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы за полугодие в размере 40,11 рубля на акцию - тем самым компания может распределить в виде дивидендов около 100% чистой прибыли по РСБУ или более 80% чистой прибыли по МСФО.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в четверг вновь подарил надежду - Китай заявил о том, что не собирается немедленно отвечать на очередные тарифные меры со стороны США. Как минимум, на ближайшее время можно быть спокойными относительно дальнейшей быстрой эскалации торгового конфликта США и КНР.

Для российского рынка нашлись и свои внутренние поводы для роста, в частности, ряд корпоративных отчетов. Помимо "Газпрома", "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) также продолжает радовать акционеров перспективами высоких дивидендов. Накануне совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам по 884,6 рублей на акцию за первое полугодие. Отчетность по МСФО показала рост прибыли в январе-июне на 25,5% (до $210,33 млн) при росте выручки на 3,6%. "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) увеличивает прибыль в первом полугодии в 4,7 раза (до 7,38 млрд рублей), а вот "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) снижает прибыль в первом полугодии в 2 раза (до 1,864 млрд рублей). "Россети" увеличили прибыль в первом полугодии на 15% (до 67,94 млрд рублей) при росте выручки на 3%.

Рубль смог взять курс на укрепление, оставаясь одной из самых высокодоходных валют в мире с двойным профицитом бюджета и платежного баланса. Мировые фондовые индексы выросли на фоне заявления пресс-секретаря Минторга КНР о том, что Пекин не будет немедленно отвечать на очередное повышение тарифов для китайского экспорта в США. Тем не менее, с 1 сентября ответные меры КНР все же начнут работать. Кроме того, в Европе инвесторы все сильнее начинают рассчитывать на активные стимулы от ЕЦБ.

Нефть Brent вновь превысила $60 за баррель на фоне данных о американских запасах, которые сократились за прошлую неделю на 10 млн баррелей из-за резкого падения импорта, а также известий, что Китай все же подтвердил факт усилий по возобновлению торговых переговоров с США. Однако Пекин ждет определенного жеста доброй воли от США, что может оказаться напрасным. На российском рынке акций приятные сюрпризы от "Газпрома" позволяют рассчитывать на продолжение роста в ближайшие дни, считает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, основным фактором поддержки российских акций стала динамика западных фондовых площадок, а ситуация на рынке энергоносителей, где Brent удерживает позиции выше $60 за баррель, стала скорее нейтральным фактором.

В ходе торгов российскому рынку удалось продолжить волну восстановления, начатую после тестирования поддержки, расположенной на уровне 2640 пунктов по индексу МосБиржи. При этом индекс сделал еще один шаг к ближайшему сопротивлению 2730 пунктов. Его пробой и подъем индекса выше 2750 пунктов станут сигналом к отмене коррекционного сценария, целью которого выступает диапазон 2550-2590 пунктов. Плюс к этому, это может привести к усилению покупок и попыткам рынка ввернуться к историческим максимумам, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг выступили акции "МРСК "Сибири" (+12,6%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+8,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,7%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+4,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,1%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+3,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,4%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,4%), ПАО "Группа ЛСР" (+3,3%).

"КАМАЗ" закончил первое полугодие с чистым убытком по МСФО в размере 3 млрд рублей против 1,6 млрд рублей прибыли год назад. Выручка сократилась на 0,6% - до 77,6 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-8,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-7,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,042 млрд рублей (из них 11,083 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 10,152 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").