Рубль усилил рост к доллару и евро в четверг днем на фоне улучшения ситуации на мировых рынках

Москва. 29 августа. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 66,565 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,705 руб./EUR1, подешевев на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 22,8 копейки - до 69,78 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 30 августа на 33,44 копейки, до 66,7471 руб./$1, и поднял курс евро на 29,75 копейки, до 73,9558 руб./EUR1. Рост официальных курсов Банка России объясняется повышением доллара и евро, произошедшим во второй половине дня среды, уже после установления официальных курсов на 29 августа.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепления рубля к доллару и евро 29 августа связано прежде всего с улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также с возросшим спросом глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets. Цены на нефть продолжают повышаться в ходе торгов в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщением министерства энергетики США о значительном сокращении запасов нефти в стране. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,1% - до $60,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 0,95%, до $56,31 за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали менее существенного снижения - на 4,7 млн баррелей. Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн б/с, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

Также поддержку нефтяному рынку оказывают заявления официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил он.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в среду банки завершили налоговый период августа. Остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сократились за неделю на 925,7 млрд рублей - до 1,85 трлн рублей, хотя нетто-отток средств по бюджетному каналу за этот же период в результате проведения налоговых платежей составил порядка 1,1 трлн рублей. Частично отток средств банки компенсировали за счет возврата средств с недельных депозитов. Кроме того, с начала прошлой недели наблюдается устойчивый приток ликвидности в банковскую систему по каналу наличных денег. В свою очередь, ставки МБК отреагировали лишь несущественным ростом на проведение налоговых платежей".

"На валютном рынке к середине дня в четверг рубль демонстрировал небольшой плюс к доллару и евро, однако вряд ли такая динамика свидетельствует о какой-либо направленности торгов. В данный момент участники рынка занимают выжидательную позицию, так как на глобальных площадках сохраняется слабый "аппетит к риску" под влиянием эскалации торгового конфликта США-Китай и рисков рецессии в американской экономике. В подобных условиях важное значение для рынка будет иметь сегодняшняя американская макроэкономическая статистика. Днем Минторговли США опубликует пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, а Минтруда США - число первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю, которые в совокупности и определят настроения инвесторов до конца дня", - полагает Кравченко.

"Рубль вчера продолжил ослабляться к доллару США на фоне осторожного отношения инвесторов к риску. При этом движение в курсе национальной валюты в последние дни не сопровождается ростом доходностей ОФЗ или реакцией в каких-либо других российских активах, что говорит о наличии повышенного локального спроса на валюту. Поэтому мы видим потенциал для умеренного укрепления рубля в ближайшие дни в отсутствие негативного новостного фона", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Алиса Закирова отмечают, что "сейчас среди инвесторов по-прежнему преобладает довольно пессимистичный настрой. Сформировавшаяся инверсия на кривой доходности казначейских обязательств США свидетельствует о том, что на рынках существуют опасения, что американо-китайская торговая война спровоцирует глобальную рецессию. В такой обстановке первостепенное значение имеют любые сообщения о развитии событий на торговом фронте. Сегодня утром представитель министерства торговли КНР сообщил о том, что США и Китай остаются на связи по торговым вопросам и продолжают обсуждать возможность прибытия в Вашингтон в сентябре китайской делегации для возобновления торговых переговоров. Соглашение о проведении этих переговоров будет иметь решающее значение для восприятия рискованных активов в краткосрочной перспективе, так как их отсутствие, очевидно, будет означать эскалацию торгового конфликта. Заявление китайских чиновников приостановило всплеск рискофобии, который усиливался со вчерашнего вечера, и фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на 0,5%. Валюты развивающихся рынков показывают небольшое отставание. Однако, если негативных комментариев не последует, то сегодня возобладает интерес к риску. В этом случае курс рубля может восстановиться до 66,3 руб./$1, учитывая его непропорционально резкую реакцию на негативные события прошлой недели".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг слегка снизились, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась по отношению к среде на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,40% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,41% годовых. При этом процентные ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, 7,58% и 7,60% годовых, соответственно.