Цены евробондов РФ в четверг приостановили рост на фоне наметившейся коррекции UST

Москва. 29 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг приостановили рост, консолидируясь на ранее достигнутых уровнях, на фоне наметившейся отрицательной ценовой коррекции в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 28 августа всего на 1 базисный пункт и составила 113,08% от номинала, что соответствует доходности 2,84% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась на 4 базисных пункта, составив 101,14% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,47% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 2 пункта и составил 137 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,88% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,05% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 9 пунктов, опустившись до 123,62% от номинала (доходность выросла также на 0,5 пункта и составила 4,025% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 2 базисных пункта - до 109,22% от номинала (доходность выросла на 0,3 пункта - до 3,216% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 1 базисный пункт, до 109,14 от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,48% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 27 базисных пунктов, подешевев до 118,89% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 4,105% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 5 базисных пунктов, до 106,43% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт и составила 3,305% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций продолжает удивлять инвесторов, демонстрируя все новые и новые ценовые максимумы. При этом позитивная динамика наших бумаг в первой половине дня была следствием продолжающегося повышения котировок и соответствующего снижения доходностей US Treasuries. Таким образом, в отсутствие негативных новостей в отношении России, в том числе на санкционную тематику, отечественные евробонды двигались вслед за базовыми активами для того, чтобы сохранить сложившийся уровень суверенных спредов. Вместе с тем во второй половине дня на рынке US Treasuries произошла легкая коррекция, что привело к снижению котировок спроса и российских бумаг. Но, с другой стороны, активных продаж на рынке не было, поэтому какого-либо заметного ценового снижения еврооблигаций России не произошло", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.