Динамику USD/RUB можно охарактеризовать как консолидацию под сопротивлением, расположенным на уровне 67 - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 66,5 рубля, евро потерял 0,6%, торгуясь в районе 73,5 рубля. Отметим, что в ходе сессии четверга на фоне стабильной ситуации на рынке энергоносителей основную поддержку рублю оказал интерес инвесторов к валютам развивающихся стран. При этом динамику в паре USD/RUB в текущий момент можно охарактеризовать как консолидацию под сопротивлением, расположенным на уровне 67 рублей. В сложившейся ситуации в американской валюте могут активизироваться коррекционные настроения, вызванные желанием игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. В этом случае доллар сделает шаг в сторону поддержки, расположенной на уровне 65,5 рубля", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.