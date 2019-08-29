Brent подешевела до $60,16 за баррель

Американский рынок акций вырос по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг.

Американский рынок акций вырос по итогам торгов в среду вслед за скачком котировок акций нефтекомпаний на фоне подъема цен на нефть.

Стоимость бумаг Exxon Mobil увеличилась на 0,7%, Chevron - на 0,9%, ConocoPhillips - на 1,9%. Поддержку нефтяному рынку оказали данные о падении запасов нефти в стране до минимального уровня с октября 2018 года по итогам минувшей недели.

Фондовые индексы США, однако, завершают август снижением более чем на 3% в связи с сохраняющимися опасениями в отношении последствий торгового спора Вашингтона и Пекина.

Трейдеры также следят за ситуацией в Великобритании: опасения выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit) выросли после объявленной в среду приостановки деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Тем временем, усилившаяся инверсия кривой доходности US Treasuries повысила ожидания рецессии в США, а также способствовала росту волатильности фондового рынка. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии.

По данным на закрытие рынка в среду, доходность десятилетних американских гособлигаций составила 1,454% годовых, двухлетних - 1,496% годовых, свидетельствуют данные FactSet. При спреде в 4 базисных пункта инверсия кривой доходности US Treasuries является максимальной с 2017 года.

"Рынок US Treasuries остается в центре внимания трейдеров", - отмечает аналитик Gorilla Trades Кен Берман.

"Усиление инверсии кривой доходности является причиной падения фондовых рынков, учитывая, что трейдеры активно вкладывали средства в US Treasuries в условиях эскалации торгового спора США и Китая", - цитирует эксперта MarketWatch.

Бумаги Tiffany & Co. выросли в цене на 3% по итогам торгов в среду. Квартальная прибыль второй по величине в мире сети розничной торговли ювелирными изделиями снизилась, но оказалась лучше прогнозов рынка, тогда как выручка не оправдала ожиданий.

Стоимость акций Hewlett Packard Enterprise Co. (HP Enterprise) подскочила на 3,4%. Компания, образованная в 2015 году в результате разделения Hewlett-Packard и занимающаяся выпуском продукции и оказанием услуг для корпоративных клиентов, отчиталась о сокращении выручки и получении чистого убытка в прошлом финансовом квартале, завершившемся 31 июля. Однако скорректированная прибыль компании оказалась лучше ожиданий рынка, что вкупе с повышением годового прогноза привело к росту ее акций.

Капитализация Autodesk рухнула на 6,7%. Отчетность разработчика инженерного программного обеспечения за второй квартала превзошла прогнозы рынка, однако его прогнозы прибыли и выручки на третий квартал не оправдали ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 258,2 пункта (1%) и составил 26036,1 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 18,78 пункта (0,65%) - до 2887,94 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 29,94 пункта (0,38%) - до 7856,88 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо снижаются на торгах в четверг в отсутствие ясности относительно дальнейших планов США и Китая после эскалации торгового спора.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь, пишет Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite - по 0,1%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

"В данный момент совсем нет интереса к активной торговле акциями, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера. - Нынешняя позиция инвесторов - внимательное наблюдение за тем, какими будут последствия последнего повышения пошлин для мировой экономики".

Опасения, связанные с ослаблением глобального экономического подъема, выросли на фоне усилившейся инверсии кривой доходности US Treasuries. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии.

По данным на закрытие рынка в среду, доходность десятилетних американских гособлигаций составила 1,454% годовых, двухлетних - 1,496% годовых, свидетельствуют данные FactSet. При спреде в 4 базисных пункта инверсия кривой доходности US Treasuries является максимальной с 2017 года.

В Японии в четверг дорожают акции банков Mitsubishi UFJ (+0,7%) и Sumitomo Mitsui (+0,4%) и дешевеют бумаги автопроизводителей - Honda (-0,7%) и Nissan (-2%).

В Гонконге лидерами падения являются акции автомобильной компании Geely (-1,3%), интернет-гиганта Tencent (-0,3%), а также оператора казино Galaxy Entertainment (-1%), в Южной Корее дешевеют акции Samsung Electronics (-0,8%) и SK Hynix (-0,4%).

Цены на нефть опускаются в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на данных министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране.

Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $60,16 за баррель, что на $0,33 (0,55%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,49 за баррель, поднявшись на $0,98 (1,65%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,19 (0,34%) - до $55,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,85 (1,55%), до $55,78 за баррель.

Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали менее существенного снижения - на 4,7 млн баррелей.

Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

Снижение запасов нефти в США показывает, что агрессивное сокращение добычи странами ОПЕК+ оказывает влияние на мировой рынок, отмечают эксперты. Тем не менее, цены на нефть завершают август снижением, поскольку трейдеры не видят шансов на быстрое завершение торгового спора США и Китая, что негативно сказывается на прогнозах в отношении спроса.

"Продолжающиеся торговые споры продолжат оказывать понижательное давление на нефтяной рынок, что будет ограничивать подъем цен", - цитирует агентство Bloomberg аналитика по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Ким Кванграэ.