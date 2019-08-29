Рынок акций РФ утром растет во главе с "Газпромом", индекс МосБиржи нацелился на 2700 пунктов

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ утром в четверг растет во главе с бумагами "Газпрома" после квартального отчета и заявлений главы концерна Алексея Миллера о дивидендной политике, индекс МосБиржи сделал заявку на достижение рубежа 2700 пунктов (уровень 3-недельной давности), в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы из-за неопределенности в дальнейших планах США и Китая после эскалации торгового спора.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи вырос до 2695,42 пункта (+0,7%), индекс РТС - до 1273,61 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 66,66 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%, до 232,43 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5% и +1,2% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%).

Прибыль "Газпрома" по МСФО во II квартале составила 300,5 млрд рублей (прогноз - 316 млрд рублей), EBITDA - 497 млрд рублей (прогноз - 495 млрд рублей), прибыль по курсовым разницам - 34,5 млрд рублей (средний прогноз - 34 млрд рублей). Свободный денежный поток "Газпрома" во II квартале предсказуемо ушел ниже нуля - до минус 55 млрд рублей (рынок ждал минус 25 млрд рублей).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, обращаясь из зала заседаний правления в Санкт-Петербурге к сотрудникам компании в преддверии дня работника нефтяной и газовой промышленности, подтвердил планы перехода на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Подешевели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%).

Индексы в США в среду выросли на акциях нефтекомпаний на фоне подъема цен на нефть, поддержку которой оказали данные о падении ее запасов в США до минимального уровня с октября 2018 года по итогам минувшей недели.

Фондовые индексы США, однако, завершают август снижением более чем на 3% в связи с сохраняющимися опасениями в отношении последствий торгового спора Вашингтона и Пекина.

Трейдеры также следят за ситуацией в Великобритании: опасения выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit) выросли после объявленной в среду приостановки деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Тем временем, усилившаяся инверсия кривой доходности US Treasuries повысила ожидания рецессии в США, а также способствовала росту волатильности фондового рынка. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии.

По данным на закрытие рынка в среду, доходность 10-летних американских гособлигаций составила 1,454% годовых, 2-летних - 1,496% годовых, свидетельствуют данные FactSet. При спреде в 4 базисных пункта инверсия кривой доходности US Treasuries является максимальной с 2017 года.

В Азии в четверг преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite потеряли по 0,1%), однако растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-1%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь, пишет Bloomberg.

Во Франции в четверг вышли неплохие данные о ВВП страны: рост экономики во втором квартале был пересмотрен до 0,3% к первому кварталу и до 1,4% в годовом выражении с ранее опубликованных 0,2% и 1,3% соответственно. Эксперты при этом не ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в четверг корректируется вниз после роста, Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 28 августа. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,78 за баррель (-0,3% и +1,7% накануне), октябрьская цена WTI - $55,9 за баррель (+0,2% и +1,6% в среду).

Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

Снижение запасов нефти в США показывает, что агрессивное сокращение добычи странами ОПЕК+ оказывает влияние на мировой рынок, отмечают эксперты. Тем не менее, цены на нефть завершают август снижением, поскольку трейдеры не видят шансов на быстрое завершение торгового спора США и Китая, что негативно сказывается на прогнозах в отношении спроса.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, трейдеры на мировых рынках акций ожидают новостей в отношении торгового диалога между США и КНР, а также уточненной оценки ВВП США за второй квартал текущего года, которая будет опубликована в 15:30 МСК.

В то время как на рынках акций наметилось некоторое снижение волатильности, динамика цен на золото и доходности казначейских облигаций США указывает на сохранение спроса на "защитные" активы. На валютном рынке возможна консолидация доллара вблизи отметки 66,5 руб./$1, индекс доллара (DXY) остается вблизи локальных максимумов за счет спроса на "защитные" активы.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, несмотря на рост индексов в США за счет нефти, на глобальных рынках преобладают опасения замедления мировой экономики и рецессии в Штатах. Сохраняется повышенный спрос на защитные активы: цены на золото продолжают восхождение к многолетним максимумам, а доходность облигаций США и Германии падает (доходности 30-летних бондов США и 10-летних облигаций Германии достигли рекордных минимумов - 1,905% и минус 0,716% соответственно). Негатива добавляет ситуация с Brexit, где премьер-министр Джонсон задумывается о роспуске парламента, что может приблизить Великобританию к выходу из ЕС без сделки.

С полей торговых войн новых вводных не поступало. Как и было обещано, администрация президента США Дональда Трампа официально подтвердила введение пошлин в размере 15% на китайский импорт. Ограничения на сумму $125 млрд вступят в силу уже 1 сентября, а на оставшиеся из $300 млрд товары (смартфоны, ноутбуки, детские игрушки и одежда) - с 15 декабря. Озвученные в минувшую пятницу ответные меры со стороны Китая должны вступить в силу в ближайшее время. Что же касается возобновления личных встреч представителей двух стран, о котором много говорилось в последние дни, тот тут конкретики нет - не исключено, что они будут перенесены с первой недели сентября (как планировалось) на более позднее время.

В четверг для рыночного сантимента определяющим станет публикация второй оценки ВВП США за 2-й квартал (первая оценка +2,1%, консенсус прогноз +2,0%). Тем временем, индекс МосБиржи может преодолел уровень сопротивления 2680 пунктов и приблизился к отметке 2700 пунктов за счет поддержки со стороны высокой нефти и корпоративных новостях "Газпрома".

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что отметка 2700 пунктов выступает сильным сопротивлением для индекса МосБиржи, поводов для ее пробития не видно.

Поводов для ослабления рубля, за исключением окончания налогового периода, нет. Скорее всего, доллар просядет ниже 66,5 руб./$1, что будет играть против рынка акций, прежде всего бумаг экспортеров. В четверг состоится телеконференция "ЛУКОЙЛа" после выхода накануне хорошей отчетности, в ходе которой могут быть даны разъяснения по поводу очередной программы обратного выкупа акций. Это может вновь поддержать бумаги компании в среднесрочной перспективе. Давление на нефть оказали данные о новом рекордном среднесуточном объеме добычи в США (12,5 млн б/с), однако просадка котировок и ограничение их роста носит искусственный и нерыночный характер, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынках обеспокоены инверсией доходностей в США, но страх не может существовать долго - всегда найдутся поводы для позитивного настроя. Доходность по 10-летним обязательствам упала ниже 1,91%, что является историческим минимумом. После этого она немного выросла, но пока рано говорить о том, что тенденция близка к развороту.

Народный банк Китая установил ориентировочный курс юаня на уровне 7,0858 за доллар, а на торгах континентальный курс падал до 7,17 юаня за доллар. Некоторое улучшение в доходностях казначейских обязательств можно отнести на счет заявлений президента ФРБ Сан-Франциско М.Дэли, которая выступала на конференции в Новой Зеландии. По ее словам, американская экономика остается сильной, но неопределенность и глобальное замедление создают риски. Поэтому она продолжает отслеживать ситуацию на предмет необходимости еще одного снижения ставки.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, британский фунт дешевеет, что подогревает индекс FTSE, после того, как премьер-министр Великобритании получил разрешение на приостановку работы парламента с 12 сентября по середину октября - это должно помешать противникам несогласованного Brexit заблокировать этот сценарий и увеличивает риски "жесткого" выхода страны из ЕС. В Италии, тем временем, партиям удалось заключить соглашение о формировании правительства и избежать досрочных выборов.

Статистика по запасам нефти в США вызвала локальный рост котировок, однако данные о новом рекорде добычи в стране (12,5 млн б/с) ослабили всеобщий оптимизм. Нефтяные цены, таким образом, продолжают консолидироваться под уровнем $60 за баррель Brent.

Для индексов МосБиржи и РТС краткосрочными сопротивлениями выступают отметки 2680 пунктов и 1290 пунктов, причем первый индикатор преодолел рубеж на фоне отчета "Газпрома".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+13,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+10%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,9%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+4,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,1%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,378 млрд рублей (из них 3,03 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").