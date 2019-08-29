Рубль утром слегка снизился к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 29 августа. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,78-66,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,8875 руб./$1 (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,085 руб./EUR1 (+16 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 12 копеек к уровню закрытия среды, до 70,126 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,48 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 42,67 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов 29 августа связано прежде всего с наметившимся ухудшением ситуации на мировых нефтяных площадках. В частности, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск составила $60,12 за баррель, что на 0,61% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов достигла $60,49 за баррель, поднявшись на 1,65%. Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,41% - до $55,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 1,55%, до $55,78 за баррель.

Цены на нефть опускаются в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на данных министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране. Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда. Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали менее существенного снижения - на 4,7 млн баррелей. Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки - до 12,5 млн баррелей в сутки, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.