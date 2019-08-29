Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 29 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярок выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадо, полагают аналитики.

Американский рынок акций вырос по итогам торгов в среду вслед за скачком котировок акций нефтекомпаний на фоне подъема цен на нефть. Фондовые индексы США, однако, завершают август снижением более чем на 3% в связи с сохраняющимися опасениями в отношении последствий торгового спора Вашингтона и Пекина. Трейдеры также следят за ситуацией в Великобритании: опасения выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit) выросли после объявленной в среду приостановки деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Тем временем, усилившаяся инверсия кривой доходности US Treasuries повысила ожидания рецессии в США, а также способствовала росту волатильности фондового рынка. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии. По данным на закрытие рынка в среду, доходность десятилетних американских гособлигаций составила 1,454% годовых, двухлетних - 1,496% годовых.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются на торгах в четверг в отсутствие ясности относительно дальнейших планов США и Китая после эскалации торгового спора. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь. Японский индекс Nikkei 225 потерял в четверг 0,15%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite - снизились на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, при этом австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на данных министерства энергетики США о существенном снижении запасов нефти в стране. Сдерживающим фактором для рынка стало то, что добыча нефти в Штатах на прошлой неделе выросла до очередного рекорда. Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - до минимального уровня с октября 2018 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали менее существенного снижения - на 4,7 млн баррелей. Тем временем, добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки - до 12,5 млн баррелей в сутки, максимального уровня с начала отслеживания этих данных министерством энергетики в 1983 году.

На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $60,17 за баррель, что на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,49 за баррель, поднявшись на 1,65%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,36% - до $55,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 1,55%, до $55,78 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,072 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,698 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 августа вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 624,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-01" (+0,58%), "РЖД-001P-02R" (+0,48%) и "Газпром БО-22" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,45%), "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,37%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ФГУП "Почта России" 5 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,9-8,0% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,06-8,16% годовых. Предварительная дата сбора заявок - 3 сентября, сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. В предыдущий раз эмитент размещал облигации в апреле текущего года. "Почта России" разместила 10-летние бонды с офертой через 3 года серии БО-001Р-07 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. Все выпуски размещаются в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Тинькофф банк планирует 17 сентября провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 8,50-8,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,68-8,94% годовых. Техническое размещение запланировано на 25 сентября. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в конце марта. Он разместил 10-летние облигации на 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 9,25% годовых.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 8,75% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны - квартальные. Срок обращения бумаг - 15 лет. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. Облигации размещены в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.

Металлинвестбанк установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 7% годовых. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов составляет 7,5% годовых. По выпуску предстоит плановая оферта с исполнением 11 сентября.

ЗАО "Управление отходами" (Москва) определило ставку 5-го купона облигаций 2-й серии в размере 8,3% годовых. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года доразместил на 700 млн рублей. Бумаги имеют 10 годовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как максимальное значение одной из величин: индекса потребительских цен в РФ в годовом выражении + 4% или ставки рефинансирования ЦБ РФ + 1%.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 12,25% годовых. Размещение 15-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в марте 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс 5%. Купоны квартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.