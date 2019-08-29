Цены на золото способны достичь 1560 долларов/унцию - Промсвязьбанк

"На фоне обострения напряженности между США и Китаем и растущих опасений замедления мировой экономики для защиты своих инвестиций участники рынка обращают внимание на драгоценные металлы. В частности, поддержку ценам на золото оказывают отрицательные реальные процентные ставки в США и спрос со стороны ETF фондов. Инвестиционный спрос подтолкнул серебро к максимальным за два года уровням, а платина на этой неделе показала наибольший внутридневной рост с 2009 г. Мы ожидаем, что восходящая динамика в ценах на драгметаллы будет продолжена. Несмотря на перегретость, цены на золото способны достичь 1560 долларов/унцию", - отмечает в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.