На фоне снижения тревожности российская валюта будет пользоваться повышенным спросом - "Открытие Брокер"

"Рубль смог взять курс на укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,40%, недельная - до 7,41%, а месячная осталась на уровне 7,47%. Классические индикаторы Forex указывают на рост "аппетитов" к риску. Сырьевые валюты укреплялись, иена слабела, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,49%. Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире с двойным профицитом бюджета и платёжного баланса. Соответственно, на фоне снижения тревожности российская валюта будет пользоваться повышенным спросом", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.