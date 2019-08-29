.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  На фоне снижения тревожности российская валюта будет пользоваться повышенным спросом - "Открытие Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
Доход владельцев частных камер "отвяжут" от собираемости штрафов
Владельцы частных камер не смогут получать процент от собранных штрафов. Минэкономразвития в августе направило в регионы письма с рекомендацией отказаться от такой схемы заключения концессионных соглашений с инвесторами, пишут "Известия", ссылаясь...
 
Долг россиян по налогу на имущество почти достиг 195 млрд руб.
За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Контрольный орган связывает увеличение долгов с...
 
Власти подготовили новые антипиратские поправки
Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, пишут "Ведомости", ссылаясь на поправки в закон "Об информации". Поправки...
 
29 августа 2019 года 16:30

На фоне снижения тревожности российская валюта будет пользоваться повышенным спросом - "Открытие Брокер"

"Рубль смог взять курс на укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,40%, недельная - до 7,41%, а месячная осталась на уровне 7,47%. Классические индикаторы Forex указывают на рост "аппетитов" к риску. Сырьевые валюты укреплялись, иена слабела, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,49%. Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире с двойным профицитом бюджета и платёжного баланса. Соответственно, на фоне снижения тревожности российская валюта будет пользоваться повышенным спросом", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 августа 2019 года 15:49
Рекомендуем акции "Газпрома" к покупке с таргетом в 274 руб./акцию - Промсвязьбанк
Газпром представил неплохую отчетность за 2 кв. и 1П 2019, а также подтвердил планы в перспективе направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Несмотря на некоторое ожидаемое ухудшение выручки "Газпрома" во 2 квартале (сезонное), мы...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 15:14
Считаем суверенные евробонды РФ интересными для покупки - Райффайзенбанк
"Уже длительное время наблюдается ситуация, при которой локальные банки (допущенные к таким операциям) как размещают валюту в Казначейство (по операциям валютный своп в размере 1,5 млрд долл.), так и привлекают валюту по депозиту (1 банк с середины июля регулярно занимает 100-600 млн долл., на...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 14:37
Серебро может подорожать до 19,5 доллара за унцию на горизонте 3-х месяцев - Julius Baer
Увеличение инвестиционного спроса привело к росту котировок серебра почти на четверть с начала лета. Начало текущему ралли на рынке положили растущие ожидания дальнейших снижений ключевой ставки в США, что повышает привлекательность серебра как недоходного актива и должно оказать поддержку...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 14:06
В данный момент участники валютного рынка занимают выжидательную позицию - ИК "Велес Капитал"
"На валютном рынке к середине дня в четверг рубль демонстрировал небольшой плюс к доллару и евро, однако вряд ли такая динамика свидетельствовала о какой-либо направленности торгов. В данный момент участники рынка занимают выжидательную позицию, так как на глобальных площадках сохраняется слабый...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 13:37
В преддверии ключевых событий монетарных властей неопределенность на валютном рынке усиливается - "НФК-Сбережения"
"Ожидания попыток восстановления на российском финансовом рынке в рамках второй половины августа в целом оправдались. Индекс МосБиржи стремится завершить вторую неделю подряд укреплением. С другой стороны, попытка восстановления рубля оказалась весьма слабой. И если по итогам прошлой недели по...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 13:15
Финансовые результаты "Ленты" за 1П19 по МСФО негативны для акций компании - Альфа-банк
"Лента" в среду представила слабые финансовые результаты за 1П19 по МСФО – EBITDA снизилась на 6% г/г и оказалась на 4% ниже консенсус-прогноза. Рентабельность EBITDA снизилась на 0,8 п. п. г/г до 8,1% на фоне роста общих, административных и коммерческих расходов в годовом сопоставлении в...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 12:15
Рано или поздно рубль вернется к более обоснованным уровням, которые остаются в диапазоне 64-66/USD - РФПИ
"Краткосрочное прогнозирование уровней становится делом неблагодарным, поскольку определяется не столько фундаментальными соображениями, сколько существенным краткосрочным дисбалансом потоков. Курс может колебаться довольно сильно, однако рано или поздно он вернется к более обоснованным уровням,...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 11:45
Ближайшие перспективы нефтяных контрактов выглядят весьма туманными - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки снижаются вместе с остальными рисковыми активами, но пока остаются выше $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть продолжила оказывать отраслевая статистика. Официальные данные от Минэнерго США свидетельствовали о сокращении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе более чем на...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 11:20
На горизонте ближайших недель рубль остаётся крайне уязвимым к росту негативных настроений на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
"Рубль накануне остался в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран. Ослабление последних 2 дней фактически свело на нет относительно более устойчивую динамику рубля на прошлой неделе, обеспеченную налоговым периодом. Одной из ключевых тем для рубля остаётся ситуация вокруг торговых...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 10:59
Рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли - AMarkets
"После выхода данных по запасам нефти в США внимание участников рынка вновь переключилось на перспективы темпов роста мировой экономики. На фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем риск глобального спада становится все более реальным. Очевидно, что в условиях замедления мировой...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 10:41
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для GDR ФосАгро до "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость бумаг "ФосАгро", рассчитанная аналитиками, составляет $14,50 за штуку. По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 10:27
Продолжаем считать отскок в нефти краткосрочным - Промсвязьбанк
"Данные от Минэнерго США вышли аналогично данным от API, показав сильное снижение в запасах сырой нефти на 10 млн барр. и снижение на 2,1 млн барр. в запасах бензинов и дистиллятов. Это оказало нефти поддержку. Сокращение произошло на фоне падения чистого импорта, в том числе в Мексиканском заливе...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 10:11
Долгожданное размещение ОФЗ "нового образца" прошло исключительно успешно для Минфина - Росбанк
"Долгожданное размещение ОФЗ "нового образца" с привязкой вознаграждения к ставке Ruonia и без задержки в расчетах прошло исключительно успешно для Минфина. Ведомство разместило предложенные 10 млрд руб. при громадном переспросе (в 11,3 раза), удовлетворив только заявки, выставленные по цене выше...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 09:57
Ждем открытия с попытками рубля укрепиться в зону 66-66,5 за доллар - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал среду с попыток укрепления, затем слабел и снова укреплялся. В итоге всё же понёс потери из-за глобального низкого аппетита к риску. Капитал пока предпочитает играть на повышение американских казначейских обязательств, а также брать на себя риски отрицательных доходностей по...    читать дальше
.
29 августа 2019 года 09:47
Фондовый рынок начнет торговую сессию на нейтральной территории - ИК "Атон"
четверг отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию на нейтральной территории, говорится в обзоре ИК "Атон".    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.