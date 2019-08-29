Рекомендуем акции "Газпрома" к покупке с таргетом в 274 руб./акцию - Промсвязьбанк

Газпром представил неплохую отчетность за 2 кв. и 1П 2019, а также подтвердил планы в перспективе направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"Несмотря на некоторое ожидаемое ухудшение выручки "Газпрома" во 2 квартале (сезонное), мы позитивно оцениваем результаты компании. Небольшой рост инвестпрограммы не выглядит критичным, а подтверждение планов менеджмента двигаться в сторону наращивания выплат акционерам будет оказывать поддержку акциям компании. Мы рекомендуем акции "Газпрома" к покупке с таргетом в 274 руб./акцию", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.