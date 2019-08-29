Рано или поздно рубль вернется к более обоснованным уровням, которые остаются в диапазоне 64-66/USD - РФПИ

"Краткосрочное прогнозирование уровней становится делом неблагодарным, поскольку определяется не столько фундаментальными соображениями, сколько существенным краткосрочным дисбалансом потоков. Курс может колебаться довольно сильно, однако рано или поздно он вернется к более обоснованным уровням, которые, по нашим оценкам, остаются в диапазоне 64-66/USD. Мы разделяем точку зрения тех иностранных инвесторов, которые заявляют о потенциале роста рубля и его "save heaven" статусе относительно других ЕМ валют", - отмечает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.