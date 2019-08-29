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Главная / Мнения аналитиков / Долгожданное размещение ОФЗ "нового образца" прошло исключительно успешно для Минфина - Росбанк
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29 августа 2019 года 10:11
Долгожданное размещение ОФЗ "нового образца" прошло исключительно успешно для Минфина - Росбанк
"Долгожданное размещение ОФЗ "нового образца" с привязкой вознаграждения к ставке Ruonia и без задержки в расчетах прошло исключительно успешно для Минфина. Ведомство разместило предложенные 10 млрд руб. при громадном переспросе (в 11,3 раза), удовлетворив только заявки, выставленные по цене выше номинала. С позиции ценообразования новая бумага выглядела интересно для нас лишь по цене ниже номинала. В то же время, учитывая небольшой объем размещения, даже узкого круга покупателей будет достаточно для формирования повышенного уровня цены. Кривая доходности гособлигаций с фиксированной ставкой вознаграждения (ОФЗ-ПД) вчера двигалась вниз, на 1-4 бп - не исключено, что вновь сказывается эффект от формирования позиций на тонком рынке. По нашим расчетам, в сентябре-декабре Минфину осталось занять 700 млрд руб. на внутреннем долговом рынке для выполнения плана на год. Однако если скорректировать показатель на эффект валютного курса (слабее заложенных в бюджет уровней), перевыполнение плана по заимствованиям на международном рынке капитала и предположить размещение новых бумаг с привязкой купонов к Ruonia в объеме 100 млрд руб., то на долю ОФЗ-ПД до конца года останутся лишь 140 млрд руб. или 8,2 млрд руб. в неделю. В ситуации, когда объемы предложения "классических бенчмарков" на первичном рынке будут столь невысокими, практически любой значимый интерес на покупку будет приводить к продавливанию вторичного рынка", - указывают в своем комментарии аналитики Росбанка.
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