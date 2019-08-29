Ждем открытия с попытками рубля укрепиться в зону 66-66,5 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал среду с попыток укрепления, затем слабел и снова укреплялся. В итоге всё же понёс потери из-за глобального низкого аппетита к риску. Капитал пока предпочитает играть на повышение американских казначейских обязательств, а также брать на себя риски отрицательных доходностей по европейским бондам. Мало того, что по 10-летним германским "бондам" отрицательная доходность составляет около минус 0,71%, так и аналогичные испанские бумаги находятся на грани с доходностью около 0,055%. Японские 10-летние "бонды" уже давно с отрицательной доходностью, которая увеличилась уже до минус 0,27%. Поддержкой рублю были аукционы ОФЗ. Как минимум спрос на российские ОФЗ остаётся устойчивым, а это означает, что при стабилизации доходностей в Европе и США капитал вернётся к российским обязательствам, которые обладают реальной положительной доходностью. Ждём относительно нейтрального открытия торгов на российском рынке с попытками рубля укрепиться в зону 66-66,5 за доллар", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.