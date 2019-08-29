Индекс МосБиржи начнет торги со сдержанного снижения - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2670 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2660, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2680, 2690 пунктов. После открытия со сдержанным понижением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее ухудшение внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня заметное влияние на ход локальных торгов может оказать публикация большого блока статистки в США в 15:30 мск. Среди прочего, он будет включать в себя уточненную оценку ВВП за 2 квартал и еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособие по безработице", - указывает в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.