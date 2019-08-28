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28 августа 2019 года 19:39

Рубль вечером в среду отыграл часть дневных потерь благодаря растущей нефти

Москва. 28 августа. Доллар США и евро лишь слегка подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль сократил свои потери к бивалютной корзине на фоне активно растущих нефтяных цен, давление на курс нацвалюты оказывает общемировой низкий интерес инвесторов к валютам emerging markets.

Курс доллара США составил 66,585 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,81 руб./EUR1, подорожав на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,35 копейки - до 69,836 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро 28 августа связано как с прохождением пика налоговых платежей августа, так и с нестабильной ситуацией на мировых рынках капитала из-за сохраняющегося торгового противостояния между США и Китаем, что негативно сказывается на большинстве валют развивающихся стран.

Вместе с тем мировые цены на нефть активно растут на торгах в среду после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 1,81% - до $60,59 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 1,71%, до $55,87 за баррель.

Согласно отчету Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю рухнули на 10,03 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное падение запасов - на 4,7 млн баррелей. Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,98 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 2,09 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 530 тыс. баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.

"Рубль второй день подряд игнорирует высокую нефть. Возможно, причина такой динамики рубля кроется в том, что предложение валюты со стороны экспортеров снизилось после прохождения в понедельник пика налоговых платежей августа. Кроме того, определенное давление оказывает и общий низкий спрос глобальных инвесторов на валюты emerging markets, и рубль в этом плане не является исключением. Тем не менее, рост доллара выше отметки 67 руб./$1 является маловероятным; мы можем, конечно, протестировать данный уровень, но удержаться выше "американцу" вряд ли удастся. Более вероятен возврат доллара к отметке 66 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, в первой половине дня среды рубль чувствовал себя несколько хуже основных валют развивающихся стран. Низкий "аппетит" инвесторов к риску по-прежнему был минимальным из-за сохраняющихся разногласий в мировой торговле. В результате под влиянием данного фактора к вечеру практически все валюты emerging markets также вышли в минус, и потери рубля уже не выглядели чем-то необычным на общем фоне; исключение составила лишь турецкая лира, упорно сохранявшая положительную динамику в паре с долларом. Вышедшие вечером данные Минэнерго США показали существенное снижение запасов нефти, практически совпавшее с прогнозом API. Однако рынок нефти отыгрывал такой сценарий еще с вечера вторника, поэтому после публикации сегодняшних данных нефть лишь немного подросла, после чего чуть просела.

"Несмотря на позитивную динамику рынка энергоносителей, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. В рамках сегодняшней сессии доллар вплотную подходил к сопротивлению, расположенному на уровне 67 руб./$1, однако "быкам" не удалось удержать позиции, в результате чего к окончанию основной сессии американская валюта растеряла большую часть роста. В случае если в ближайшее время доллару не удастся продолжить восходящую динамику, на рынке могут возобладать коррекционные настроения, основанные на желании игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным "длинным" валютным позициям. Это, в свою очередь, может привести к тому, что американская валюта сделает шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 65,5 руб./$1", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Сегодня продолжился уход инвесторов от риска. Ожидания рецессии в США усилились, вчера кривая доходностей американских суверенных облигаций стала еще более инвертированной, что демонстрирует опасения инвесторов относительно перспектив экономики США. Ранее рынок позитивно воспринял комментарии президента США Дональда Трампа относительно будущих торговых переговоров и состоявшихся телефонных контактов, но после этого представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что не обладает информацией о телефонных переговорах представителей двух стран, что снижает вероятность конструктивного диалога. Таким образом, большинство валют развивающихся стран остаются под давлением, при этом рубль показывает один из худших результатов, игнорируя растущую нефть, что связано, в том числе, с прошедшим пиком налоговых выплат. При этом ожидать существенного ослабления рубля с текущих уровней, без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску, не стоит; курс доллара вряд ли пойдет выше 67 руб./$1", - считают эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 29 августа на 15,19 копейки, до 66,4127 руб./$1, и поднял курс евро на 4,92 копейки, до 73,6583 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 27,12 копейки по отношению ко вторнику и составил 66,6189 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 25,35 копейки - до 66,6666 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 538,401 млн, из которых $934,174 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 604,227 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 21,81 копейки по отношению ко вторнику, до 73,9012 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 20,3 копейки - до 73,9401 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR616,283 млн, из которых EUR258,895 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,388 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла по отношению ко вторнику на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% годовых, при этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась и составила 7,43% годовых. Процентные ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, 7,58% и 7,60% годовых, соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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