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28 августа 2019 года 19:23

Рынок акций РФ отыграл потери индекса МосБиржи с начала недели на бумагах "ЛУКОЙЛа", нефти и ослаблении рубля

Москва. 28 августа. Рынок акций РФ вырос в среду за счет подорожавших после финотчета бумаг "ЛУКОЙЛа", растущей нефти и ослабления рубля; индекс МосБиржи поднялся в район 2680 пунктов, отыграв все потери начала недели; лидерами отката выступили акции "Распадской" после выхода слабого отчета по МСФО.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2677,31 пункта (+0,7%, утром индекс опускался ниже 2650 пунктов), индекс РТС - 1266,71 пункта (+0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,1%.

Доллар вырос до 66,58 рубля (+0,14 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 2,1% (до 5195 рублей), при этом бумаги вышли в лидеры по оборотам торгов на бирже - на сделки с ними пришлось 9,879 млрд рублей.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла на 20% - до 330,5 млрд руб., в первом квартале составила 181,2 млрд руб. по сравнению со 167 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали эти показатели на уровне 294 млрд руб. и 145 млрд руб. соответственно.

Также выросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1% и +1,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Мосбиржи" (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%).

Подешевели акции "Распадской" (-5,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

"Распадская" (MOEX: RASP) (входит в группу Evraz) в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 6,2%, до $211 млн с $225 млн в первом полугодии 2018 года, говорится в отчете компании. Консолидированная выручка от реализации продукции выросла на 5,8%, до $546 млн с $516 млн. Общий показатель выручки повысился на 5%, до $569 млн.

Негативом для "Татнефти" также стал отчет по МСФО: чистая прибыль за полугодие выросла на 8,6% - до 114,3 млрд руб. (ожидалось 118,9 млрд рублей), прибыль за II квартал сократилась на 14,3% - до 54,1 млрд руб. (ожидалось 58,8 млрд рублей).

В США индексы во вторник снизились, инвесторы оценивали сигналы замедления роста экономики США и статданные. Облигации США вновь показали инверсию кривой доходности (доходность краткосрочных долговых обязательств оказалась выше доходности бумаг с более длительными сроками погашения).

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он также приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

До этого оптимизм инвесторов поддержали заявления Трампа о том, что китайская сторона обратилась к властям США с просьбой продолжить переговоры. При этом представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что не обладает информацией о телефонных переговорах представителей двух стран.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), также нет единого вектора в Европе (FTSE подрос на 0,4% из-за ослабления фунта, DAX, CAC 40 теряют по 0,3%) и корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,6%).

Нефть подорожала на статистике Американского института нефти (API) и Минэнерго США о существенном сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе. По данным API, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей, отчет Минэнерго США показал сокращение резервов на 10 млн баррелей. Цена Brent отыграла рубеж $60 за баррель и превысила на $1,8 уровень суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,09 за баррель (+1,8% и +1,4% накануне), октябрьская цена WTI - $56,04 за баррель (+2% и +2,4% во вторник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Распадской" подешевели, несмотря на рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 2,5 рубля на акцию. В компании также сообщили о снижении прибыли в первом полугодии по МСФО на 6%.

Внешний фон складывается смешанный. Нефтяные цены ускорили повышение после статданных о сильном снижении запасов нефти в США. Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2680 пунктов и 1290 пунктов соответственно. Более высокие цены на нефть пока не являются для "быков" веским аргументом для возобновления агрессивных покупок - инвесторы ориентируются на корпоративные истории и общий аппетит к риску, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, сопротивление продавцов удалось сломить благодаря выросшей нефти, в лидерах подъема выступили бумаги "ЛУКОЙЛа". Слабость бумаг золотодобывающих компаний может быть связана с их сильной перегретостью в предыдущие дни на фоне роста золота.

Европа продолжает бояться инверсии доходностей по американским казначейским обязательствам. Впрочем, стоит также опасаться отрицательной доходности германских бондов, которые также сигнализируют о рецессии, хотя текущий порыв денежных потоков в облигации больше похож на спекулятивный "вынос". В Италии движение "Пять звезд" и Демократическая партия продолжают договариваться о коалиционном правительстве, что позволит избежать внеочередных выборов в стране. Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен возобновить работу парламента с 14 октября, что оставляет крайне мало времени для обсуждения условий выхода из Евросоюза, так как он намерен вывести страну уже 31 октября.

Основной идеей на рынке нефти остается статистика по запасам в США. Кроме того, активное сокращение буровой активности в текущем году может стать поводом для стагнации добычи или даже ее падения. Аналитики Morgan Stanley снизили свои ожидания по нефти до $60 за баррель Brent до конца года с прежних $65.

Инверсия кривой доходности американских казначейских обязательств сохраняется на фоне неопределенности динамики торговой войны США и Китая. Поскольку никаких новостей о возобновлении переговоров нет, то инвесторы все более настойчиво ожидают рецессию в экономике США. На фоне падения доходностей по консервативным инструментам в Европе и США российские акции остаются одними из самых привлекательных. Впрочем, аналогичное относится и к ОФЗ, но спекулятивная волна в американских бондах пока препятствует притоку денег в РФ, считает Кочетков.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, макроэкономическая статистика по еврозоне подтверждает нисходящий тренд и поводов для улучшения ситуации пока не наблюдается. Оценить положение в Китае можно будет по индексам деловой активности за август, которые будут опубликованы в ближайшие выходные. В случае выхода слабых цифр у инвесторов появится возможность снова спекулировать ожиданиями экономических стимулов со стороны НБК, что сгладит волатильность на фондовом рынке. Европейские инвесторы хотели бы тоже рассчитывать на смягчение монетарной политики ЕЦБ, однако пока конкретных предложений озвучено не было.

Рынок акций РФ выглядит достаточно уверенно за счет ослабления рубля (бенефициарами являются все без исключения экспортеры) и дорожающей нефти, которая повышает привлекательность нефтедобывающих компаний, в частности. На фоне сохраняющегося бегства в "качество" из рисковых активов курс рубля не укрепился, а, напротив, продолжил слабеть, что обеспечивает дополнительный повод для покупок подешевевших в августе акций нефтяных компаний, считает Кирсанова.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, рынок акций РФ в целом продолжает топтаться на месте, поскольку глобальным инвесторам не хватает уверенности в оценке противоречивых сигналов о прогрессе американо-китайских торговых переговоров. Рынок все еще не доверяет комментариям Дональда Трампа по поводу прогресса в переговорах, который китайская сторона пока не подтвердила. Кроме того, усиление опасений по поводу состояния глобальной экономики продолжает оказывать давление на настроения игроков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также полагает, что "быков" рынка акций РФ в среду поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне существенного снижения запасов углеводородов в США фьючерсы на Brent закрепились выше $60 за баррель. При этом на западных фондовых площадках наблюдалась разнонаправленная динамика.

После тестирования в начале недели индексом МосБиржи поддержки 2640 пунктов рынку удалось начать волну восстановления. В среду индекс МосБиржи преодолел краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от исторических максимумов, однако говорить о развороте и начале полноценного роста пока не стоит. Сигналом к такому развитию событий может стать подъем индекса выше 2750 пунктов, что отменит сценарий снижения, целью которого выступает диапазон 2550-2590 пунктов.

Доллар в среду вплотную поднимался к сопротивлению 67 рублей, однако "быкам" не удалось удержать позиции. Если в ближайшее время доллару не удастся продолжить восходящую динамику, на рынке могут возобладать коррекционные настроения, основанные на желании игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Это может привести к откату в направлении ближайшей поддержки 65,5 руб./$1, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+20,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+3,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,9%).

Выросли глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции компании "Лента" (+0,7%), хотя днем бумаги проседали после выхода слабого отчета за первое полугодие по МСФО: компания получила 4,453 млрд рублей чистого убытка (по стандарту МСФО 17) по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее. Результат компании оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (аналитики ждали снижения прибыли "Ленты" до 4,672 млрд рублей).

Подросли акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%). Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО за II квартал сократилась на 21% (до 9,2 млрд рублей), за полугодие - выросла на 26% (до 22,7 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-35,7% и -18,3% "префы"), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-8,8%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,8%), GDR Rus Agro (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,583 млрд рублей (из них 7,375 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,609 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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