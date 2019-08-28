Цены евробондов РФ в среду вновь подрастают вслед за UST на ожиданиях снижения ставок мировыми ЦБ

Москва. 28 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подрастают вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне ожиданий снижения процентных ставок мировыми центробанками, в том числе Федеральной резервной системой США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 27 августа и составила 113,06% от номинала, что соответствует доходности 2,85% годовых (снижение на 3,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 27 августа на 2,5 базисных пункта, составив 101,18% от номинала. Их доходность снизилась на 1,5 базисных пункта, до 1,455% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 2 базисных пункта, составив 139,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению ко вторнику на 85 базисных пунктов - до 127,98% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 4,045% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 81 базисный пункт, до 123,69% от номинала (доходность снизилась также на 4,5 пункта - до 4,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 19 базисных пунктов, подорожав до 109,21% от номинала, что соответствует доходности 3,22% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 27 базисных пунктов, до 109,13% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта - до 2,49% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 67 базисных пунктов, поднявшись до 119,11% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 4,09% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 17 пунктов, до 106,44% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,31% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации вновь подрастают в цене благодаря позитивной динамике US Treasuries и общему улучшению ситуации на мировых рынках. В частности, котировки самого "длинного" выпуска евробондов России с погашением в 2047 году сегодня превысили отметку 119% от номинала, а их доходность опустилась до 4,09% годовых. При этом процентные ставки американских казначейских обязательств обновляют минимумы на фоне повышенного спроса инвесторов на "защитные активы" и в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США. Так, доходность 30-летних американских бондов достигла в среду исторических минимумов, опустившись ниже 1,92% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.