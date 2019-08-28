Если в ближайшее время доллару не удастся продолжить восходящую динамику, на рынке могут возобладать коррекционные настроения - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи", несмотря на позитивную динамику рынка энергоносителей, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 0,1%, торгуясь в районе 66,5 и 73,8 рубля соответственно. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии доллар вплотную подходил к сопротивлению, расположенному на уровне 67 рублей, однако "быкам" не удалось удержать позиции, в результате чего к окончанию основной сессии американская валюта растеряла большую часть роста. Если в ближайшее время доллару не удастся продолжить восходящую динамику, на рынке могут возобладать коррекционные настроения, основанные на желании игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Это, в свою очередь, может привести к тому, что американская валюта сделает шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 65,5 рубля", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.