Рубль снижается к доллару и евро в среду днем на фоне низкого интереса инвесторов к валютам EM

Москва. 28 августа. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне как общемирового низкого интереса инвесторов к валютам emerging markets, так и утраты поддержки со стороны налогового фактора.

Курс доллара США составил 66,7675 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,0025 руб./EUR1, подорожав на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 32 копейки - до 70,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 29 августа на 15,19 копейки, до 66,4127 руб./$1, и поднял курс евро на 4,92 копейки, до 73,6583 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля к доллару и евро 28 августа связано как с прохождением пика налоговых платежей августа, так и с нестабильной ситуацией на мировых рынках капитала из-за сохраняющегося торгового противостояния между США и Китаем, что негативно сказывается на большинстве валют развивающихся стран.

Вместе с тем мировые цены на нефть активно растут на торгах в среду на данных о значительном падении запасов нефти в США по итогам минувшей недели. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,08% - до $60,15 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 1,35%, до $55,67 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы этого топлива в Штатах на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете Минэнерго, который будет обнародован в среду, падение запасов станет рекордным с июня. Также API сообщил о сокращении запасов бензина и дистиллятов в совокупности на 2,8 млн баррелей. Минэнерго США обнародует свой отчет в 17:30 МСК, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что он укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,85 млн баррелей.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, в среду рубль вновь чувствует себя несколько хуже основных валют-аналогов по развивающимся рынкам. К началу второй половины дня рубль терял 0,4-0,5% к доллару и евро, в то время как валюты Турции, Бразилии и ЮАР торговались в плюсе. Впрочем, большинство других валют emerging markets так же, как и рубль, демонстрировали негативную динамику (например, индийская рупия показывала сопоставимые с рублем потери), так как "аппетит" инвесторов к риску по-прежнему минимален из-за сохраняющихся разногласий в мировой торговле. Кроме того, лишившись поддержки налогового фактора после перечисления основных платежей в понедельник, рубль начал "догонять" валюты развивающихся стран по отрицательной динамике за последние дни. Так, еще вчера отечественная валюта практически единственная сохраняла плюс к доллару за неделю, однако к сегодняшнему дню уже вышла в минус, как и почти все валюты emerging markets в недельной динамике.

"Сегодня вечером свои коррективы в рынок может внести публикация данных по запасам и добыче нефти в США. Так, еще со вчерашнего вечера котировки нефти активно отыгрывают укреплением прогноз института API о существенном падении запасов за последнюю неделю. Однако, если сегодня вечером фактические данные Минэнерго США покажут снижение запасов скромнее прогнозов API, рынок нефти может скорректироваться, усилив давление на рубль", - полагает Кравченко.

В свою очередь аналитики Нордеа банка отмечают, что рубль накануне был одним из аутсайдеров среди валют развивающихся стран. Ухудшение позиций нацвалюты можно назвать догоняющим, так как в предыдущую неделю рубль был лучше большинства валют-аналогов благодаря поддержке от налогового периода. С утратой данной поддержки позиции российской валюты ухудшились. Предстоящие сегодня размещения ОФЗ на 20 млрд рублей не стоит рассматривать в качестве значимого для динамики рубля фактора. В настоящее время локальной поддержкой выступает восстановление цен на нефть до отметок выше $60 баррель сорта Brent. Значимая макростатистика, способная повлиять на рубль, сегодня отсутствует. Настроения на российском валютном рынке будут формироваться вокруг двух тем: неопределенности по торговой войне и опасений рецессии в США на фоне продолжающейся инверсии кривой доходности. Обе темы регулярно обостряют уход инвесторов из рисковых активов. В текущих условиях любой оптимизм на рынке можно считать лишь временным, и логично такие моменты использовать для покупки валюты.

"Сегодня продолжается уход инвесторов от риска. Ожидания рецессии в США усилились, вчера кривая доходностей американских суверенных облигаций стала еще более инвертированной, что демонстрирует опасения инвесторов относительно перспектив экономики США. Ранее рынок позитивно воспринял комментарии президента США Дональда Трампа относительно будущих торговых переговоров и состоявшихся телефонных контактов, но после этого представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что не обладает информацией о телефонных переговорах представителей двух стран, что снижает вероятность конструктивного диалога. Таким образом, большинство валют развивающихся стран остаются под давлением, при этом рубль показывает один из худших результатов, игнорируя растущую нефть, что связано, в том числе, с прошедшим пиком налоговых выплат. При этом ожидать существенного ослабления рубля с текущих уровней, без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску, не стоит; курс доллара вряд ли пойдет выше 67 руб./$1", - считают эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла по отношению ко вторнику на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% годовых, при этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась и составила 7,43% годовых. Процентные ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,47%, 7,58% и 7,60% годовых, соответственно.