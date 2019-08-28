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28 августа 2019 года 11:34

Рынок акций РФ утром вновь проседает вместе с Европой, локомотивами отката выступают "Газпром" и "ЛУКОЙЛ"

Москва. 28 августа. Рынок акций РФ утром в среду проседает по индексам вместе с фондовой Европой, локомотивами отката вновь выступают акции "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", а лидерами падения стали бумаги "Распадской" после выхода слабого отчета по МСФО.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2652,23 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1256,92 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7%.

Доллар стоит 66,46 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции "Распадской" (-4,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

"Распадская" (MOEX: RASP) (входит в группу Evraz) в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 6,2%, до $211 млн с $225 млн в первом полугодии 2018 года, говорится в отчете компании. Консолидированная выручка от реализации продукции выросла на 5,8%, до $546 млн с $516 млн. Общий показатель выручки повысился на 5%, до $569 млн.

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7% и +2,1% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%).

В США индексы во вторник снизились, инвесторы оценивали сигналы замедления роста экономики США и статданные.

Индексы открыли сессию ростом, однако затем перешли к снижению на фоне усугубления инверсии кривой доходности американских гособлигаций (доходность краткосрочных долговых обязательств оказалась выше доходности бумаг с более длительными сроками погашения).

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он также приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

До этого оптимизм инвесторов поддержали заявления Трампа о том, что китайская сторона обратилась к властям США с просьбой продолжить переговоры. При этом представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что не обладает информацией о телефонных переговорах представителей двух стран.

В США вышла неплохая статистика по потребительскому доверию, что сокращает вероятность смягчения монетарной политики Федрезерва. Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе снизился до 135,1 пункта, ожидалось падение до 129 пунктов.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,7%), растеряли почти весь утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил рост до 0,1%).

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 августа. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,44 за баррель (+0,7% и +1,4% накануне), октябрьская цена WTI - $55,54 за баррель (+1,1% и +2,4% во вторник).

Как стало известно из сообщения API, собирающего данные на добровольной основе, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, то падение запасов станет рекордным с июня. Также API сообщил о сокращении запасов бензина и дистиллятов в совокупности на 2,8 млн баррелей.

Отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что он укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,85 млн баррелей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, складывается впечатление, что сейчас рынку акций РФ для роста просто не хватает свежих денег, а продавать бумаги пока мало желающих из-за ожидания традиционного роста деловой активности осенью и позитивных новостей с торговых переговоров между США и Китаем. Из внутренних драйверов можно назвать только покупку некоторых бумаг под полугодовые дивиденды, но и этот повод не вызовет роста рынка в целом.

API сообщил о сильном снижении запасов нефти в США, на чем котировки рванули вверх. Но именно здесь кроется и основная опасность среды, когда будут опубликованы данные Минэнерго США (аналитики ожидают снижения показателя на 2,1 млн баррелей). Теперь планка ожиданий повысилась, и фиксация прибыли может начаться даже в случае, если показатель окажется ниже данных API.

Кроме того, в среду завершается налоговый период, крупные экспортеры уже аккумулировали необходимые для расчетов с бюджетом рубли, не откладывая это на последний день. Поэтому можно ожидать возвращения доллара вниз в район 66 руб./$1. Причин для дальнейшего ослабления рубля нет. Наоборот, российская валюта должна отыграть рост нефти и утреннюю стабилизацию доллара к основным мировым валютам, считает Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что тема торговых противоречий между США и Китаем остается в центре внимания. По сообщениям СМИ, большинство китайских чиновников, знакомых с ходом переговоров, считают маловероятным заключение полноценной торговой сделки между странами в ближайшее время (возможно, вплоть до президентских выборов в США в 2020 году). В качестве ключевого препятствия они указывают частую смену позиции американских партнеров, что, с их точки зрения, создает риски того, что даже в случае подписания сделки американская сторона может впоследствии разорвать соглашение. Новый раунд торговых переговоров, вероятно, должен пройти на следующей неделе, вполне возможно, что на нем будет обсуждаться возможность отложить введение анонсированных ограничений на некоторый срок, однако уверенности в появлении консенсуса в этом вопросе пока совершенно точно нет.

Вопрос торговых противоречий имеет существенное влияние на тенденцию замедления темпов роста мировой экономики, актуальность которой постепенно увеличивается. Кривая доходностей US Treasuries становится все более инвертированной - на данный момент кривая имеет отрицательный наклон на горизонте до 5 лет, а в начале текущей недели спред между доходностью 10-летних и 2-летних облигаций все более устойчиво перебирается на отрицательную территорию.

Вторая половина текущей недели может представлять несколько больший интерес с точки зрения публикации значимой макростатистики: в четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США за второй квартал, в пятницу - данные по потребительской инфляции в ЕС и расходам на личное потребление в США. До публикации этих данных аппетит к риску может оставаться смешанным.

Умеренное восстановление нефтяных котировок может способствовать локальному росту ряда российских "фишек" в среду, но без общего улучшения настроений на глобальных рынках рассчитывать на сильный рост широкого российского рынка пока проблематично (диапазон 2640-2680 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет актуальность). Из корпоративных событий интерес представляют отчетности по МСФО "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Ленты" и "ФосАгро" (MOEX: PHOR), отмечает Поддубский.

По оценке директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, котировки отечественных акций продолжают двигаться вниз в рамках понижательных коридоров. У акций Сбербанка (MOEX: SBER) (218 рублей), например, нижняя граница такого коридора находится в районе 207 рублей. Никакой катастрофы в снижении нет, потому что в июле фондовый рынок нуждался в охлаждении. В июне и первой декаде июля рынок акций РФ рос вместе с другими развивающимися рынками, но со второй половины июля ситуация ухудшилась - началась тенденция "бегства от рисков", индекс развивающихся рынков от MSCI теперь находится вблизи многомесячных минимумов. В такой ситуации российский рынок акций расти не может.

Западные инвесторы очень чувствительны к колебаниям цен на нефть, которые пока находятся на комфортном для российского бюджета уровне. Нефть подросла на отчете API, а также "факторе Трампа", причем заявления последнего про телефонные разговоры с китайскими руководителями пока не подтверждены. В целом есть шансы, что панические настроения августа в сентябре сойдут "на нет" - Китай пытается предотвратить дальнейшее замедление экономики, обнародовав меры, направленные на повышение потребления (включая возможное снятие ограничений на покупку автомобилей), отмечает Верников.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, доверие к заявлениям Трампа по поводу переговоров истощилось и превратилось в снижение американских индексов. На рынке облигаций продолжают появляться "страшные" сигналы: доходность 30-летних облигаций США упала ниже доходности 3-месячных бондов. По 10-летним бумагам она упала вновь до 1,485%. Подтверждение сокращения ВВП Германии во втором квартале на 0,1% не добавляет уверенности инвесторам. Трамп не смог убедить рынок в том, что китайские чиновники связались с торговыми представителями США на предмет переговоров, поскольку официальная пресса Китая хранит молчание.

Инверсии в американских казначейских обязательствах означают не только вероятность рецессии, но и вероятность агрессивных стимулов со стороны ФРС, если они потребуются. В торговой войне США и КНР все ждут нового эпизода, когда с 1 сентября вступят в силу очередные пошлины. Для российского рынка важно то, что нефть все же торгуется ближе к комфортным $60 за баррель Brent, а не к депрессивным $50 за баррель, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-23,5% и -18,3% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,2%), ГДР Lenta Ltd. (MOEX: LNTA) (-0,9%).

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции компании "Лента" дешевеют после выхода слабого отчета за первое полугодие по МСФО: компания получила 4,453 млрд рублей чистого убытка (по стандарту МСФО 17) по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее. Результат компании оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (аналитики ждали снижения прибыли "Ленты" до 4,672 млрд рублей).

Выросли акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+18,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,362 млрд рублей (из них 1,586 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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