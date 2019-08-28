Лишившись поддержки налогового периода, рубль "догнал" по отрицательной динамике "коллег" по EM - ИК "Велес Капитал"

"В среду днем рубль вновь чувствовал себя несколько хуже основных валют-аналогов по развивающимся рынкам. К началу второй половины дня российская валюта теряла по 0,4% к доллару и евро, в то время как валюты Турции, Бразилии и ЮАР торговались в "плюсе". Впрочем, большинство других валют EM также демонстрировали негативную динамику (например, индийская рупия показывала сопоставимые с рублем потери), так как аппетит инвесторов к риску по-прежнему минимален из-за сохраняющихся разногласий в мировой торговле. В результате под влиянием данного фактора к вечеру практически все валюты EM также вышли в "минус", и потери рубля уже не выглядели чем-то необычным на общем фоне (исключение составляла турецкая лира, упорно сохранявшая положительную динамику в паре с долларом). Вышедшие вечером данные Минэнерго США показали существенное снижение запасов нефти, практически совпавшее с прогнозом API. Однако рынок нефти отыгрывал такой сценарий еще с вечера вторника, поэтому после выхода данных лишь немного еще подрос, после чего скорректировался и оказал заметного влияния на валютный рынок. Необходимо добавить, что, лишившись поддержки налогового фактора (после перечисления основных платежей в понедельник), рубль практически "догнал" валюты EM по отрицательной динамике за прошедшую неделю", комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.