Прямых поводов для масштабного падения акций нет, как нет и поводов для роста - "Открытие Брокер"

"Отечественные индексы закроют среду вблизи дневных значений. Прямых поводов для масштабного падения нет, как нет и поводов для роста. Поэтому консолидация продолжится благодаря тому, что на фоне падения доходностей по консервативным инструментам в Европе и США российские акции остаются одними из самых привлекательных. Впрочем, аналогичное относится и к ОФЗ, но спекулятивная волна в американских бондах пока препятствует притоку денег в РФ", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.