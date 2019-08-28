ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций банка "Санкт-Петербург" в рамках buyback - ITI Capital

ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций банка "Санкт-Петербург" в рамках buyback: целевая цена: 53,45 руб. (+7,5% до 22 октября); дата подачи на выкуп: 6 сентября-7 октября; дата выплат по бумагам: не позднее 22 октября.

"Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 31 июля одобрил выкуп 12 млн обыкновенных акций (2,4% от акционерного капитала, или 6,7% от free-float) по цене 53,5 руб./акция. (+7% к текущей цене). На buy-back может быть направлено 642 млн руб. Акционеры смогут подать заявления о продаже акций банка с 6 сентября по 7 октября 2019 г. Выплаты по бумагам будут произведены не позднее 22 октября. Таким образом, покупка акций банка "Санкт-Петербург" может принести 7,5% за 56 дней, что соответствует доходности около 49,8% годовых. Если общее количество заявленных к продаже бумаг превысит 12 млн штук, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых акций осуществляется до ближайшего меньшего целого числа)", - отмечают аналитики ITI Capital.