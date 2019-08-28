Отечественный рынок акций, несмотря на пессимистичный внешний фон, выглядит достаточно уверенно - УК "Райффайзен Капитал"

"В среду, 28 августа, российский фондовый рынок торгуется преимущественно на отрицательной территории, отражая осторожность глобальных инвесторов. Так, РТС сегодня снижается на 0,4%, в то время как индекс МосБиржи за счет ослабления курса рубля консолидируется возле уровней закрытия вторника.

Азиатские рынки закрыли сессию разнонаправленно, при этом европейские индексы торгуются в основном в "красной" зоне. Макроэкономическая статистика по Еврозоне подтверждает понижательный тренд и поводов для улучшения ситуации пока не наблюдается. Оценить положение в Китае можно будет по индексам деловой активности за август, которые будут опубликованы в эти выходные. Безусловно, в случае выхода слабых цифр у инвесторов появится возможность снова спекулировать ожиданиями экономических стимулов со стороны НБК, что сгладит волатильность на фондовом рынке. Европейские инвесторы хотели бы тоже рассчитывать на смягчение монетарной политики ЕЦБ, однако пока конкретных предложений озвучено не было. Американская статистика выглядит, наоборот, сильно: потребительская уверенность и активность сильна, также как и рынок недвижимости, что не лишает аргументов ФРС для снижения ставки на следующем заседании, которого так ждут. Тем не менее, в ближайшие две недели будет опубликовано довольно много важной статистики, которая может повлиять на решение Федрезерва.

Отечественный рынок, несмотря на пессимистичный внешний фон, выглядит достаточно уверенно. Поддержку ему оказывают как слабеющий рубль, бенефициарами которого являются все без исключения экспортеры, так и дорожающая нефть, которая повышает привлекательность нефтедобывающих компаний в частности. При этом на фоне сохраняющегося бегства в качество из рисковых активов, курс рубля не укрепился, а, напротив, продолжил слабеть, что обеспечивает дополнительный повод для покупок подешевевших в августе акций нефтяных компаний", - отмечает в комментарии портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.