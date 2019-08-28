Повышаем позицию по природному газу до "нейтральной" - Julius Baer

"Европейский рынок природного газа перенасыщен, и понижательное давление на цены сохраняется. Запасы сырья показали сезонные пиковые значения на два месяца раньше обычного и могут достичь максимально допустимых уровней. Это предвещает непростые времена на рынке, однако ввиду текущих низких цен мы повышаем нашу позицию по природному газу до "нейтральной". В то время как импорт "голубого топлива" из Норвегии и России в Европу временно снизился, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США будут продолжаться, учитывая текущие котировки сырья в Северной Америке. Назревает и еще один серьезный фактор риска. В этом году закончит действие транзитный контракт России с Украиной, что может грозить приостановкой поставок в начале следующего года, тогда как второй трубопровод через Балтику вряд ли будет запущен вовремя. Тем не менее, вероятность истощения запасов является более насущной угрозой, что мы и отражаем в нашем "медвежьем" сценарии, который предусматривает цены на уровне 8 евро за МВт*ч. При таком значении импорт СПГ из США потеряет экономический смысл, а добыча газа на шельфе перестанет быть прибыльной. Учитывая текущие пониженные котировки, мы поднимаем свою позицию с "осторожной" до "нейтральной". Текущие риски предполагают непростую осень на рынке природного газа. Ожидания низких цен в мире и ускорения перехода с угля на газ в энергетике также окажут давление на европейские цены на электроэнергию", - комментирует ситуацию главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.