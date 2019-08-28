"Ренессанс Капитал" поднял оценку акций Raven на 25% и подтвердил рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Raven Property (MOEX: RAVN) c 0,48 фунта стерлингов до 0,60 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, эксперты "Ренессанс Капитала" повысили свои прогнозы по чистой операционной прибыли Raven на 2019-2020 годы на 4% и 2,5% соответственно после публикации компанией сильных финансовых результатов за первое полугодие 2019 года, что вкупе со снижением прогнозов относительно курса рубля к фунту стерлингов в среднесрочной перспективе (консенсус Bloomberg) привело к росту прогнозной стоимости бумаг Raven.

В настоящий момент рыночная стоимость акций Raven Property составляет порядка 0,41 фунта стерлингов за штуку.