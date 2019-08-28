Банк “Санкт-Петербург”: финансовые результаты за 2К19 по МСФО позитивны для акций - Альфа-банк

"Банк “Санкт-Петербург” во вторник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО и провел телефонную конференцию. Прибыль опередила наш прогноз и консенсус-прогноз рынка на 4-8%. Главным источником опережения прогноза прибыли стал комиссионный доход, рост которого составил 40% г/г (что на 11-16% выше ожиданий). Тем не менее, главный вопрос заключается в том, насколько устойчив этот тренд. Чистая процентная маржа испытывала давление из-за высокой стоимости фондирования в 2К19 (хотя мы ожидаем, что этот тренд изменится в ближайшие кварталы) и снижения доходности портфеля ценных бумаг (из-за изменений в структуре валют). Акции банка торгуются по коэффициенту P/BV на уровне 0,3x, а по коэффициенту 2019П P/E - на уровне 2,7x, что предполагает дисконт 12-13% к средним показателям за последние два года. Предстоящий обратный выкуп акций с премией 8% к текущей цене на рынке является краткосрочным фактором поддержки бумаги. Планы банка ускорить рост корпоративного кредитования – еще один фактор поддержки акций, хотя потребуется время, чтобы доказать рынку способность увеличить за счет этого ROE банка", - говорится в обзоре Альфа-банка.

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