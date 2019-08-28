Прогноз возвращения курса рубля в диапазон 64-66/USD уже в ближайшие дни или недели не меняем - РФПИ

"Свой прогноз возвращения курса в диапазон 64-66/USD уже в ближайшие дни или недели и сохранения в нем до конца года не меняем, поскольку, помимо внешних угроз, локальных причин для дальнейшего ослабления курса рубля не видим. Что касается спекулянтов, то их позиции на текущем рынке могут меняться довольно часто в ту или иную сторону несколько раз в течение дня исключительно под воздействием краткосрочных настроений. В целом же данные CFTC на 20 августа указали на снижение чистой "длинной" позиции в рубле с 47,3% до 41,7% от общего числа открытых позиций. Снижение не выглядит драматично, оставаясь на среднем уровне июля и все еще превышая показатели 1К19. При отсутствии внешнего негатива в среду не исключаем попыток возвращения рубля к отметке 66/USD", - указывает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.