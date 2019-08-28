В начале торгов ждём нейтрального движения фондовых индексов - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно спокойный. Инверсии в американских казначейских обязательствах означают не только вероятность рецессии, но и вероятность агрессивных стимулов со стороны ФРС, если они потребуются. В торговой войне США и КНР все ждут нового эпизода, когда с 1 сентября вступят в силу очередные пошлины. Для российского рынка важно то, что нефть всё же торгуется ближе к комфортным $60 за баррель Brent, а не к депрессивным $50. В начале торгов ждём нейтрального движения индексов с небольшим укреплением рубля на фоне предстоящих аукционов ОФЗ", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.